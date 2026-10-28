Gazsjellësi me Greqinë përparon: janë salduar 43 kilometra tuba, përgatitet interkonektori me Serbinë
Ministria e Energjisë njoftoi se nga 68 kilometrat e interkonektorit me Greqinë janë dorëzuar 64 kilometra tuba dhe shpronësimi është realizuar 97 për qind, ndërsa paralelisht përgatitet lidhja me Serbinë dhe kontrollohen 277 kilometra të rrjetit të brendshëm
Ndërtimi i gazsjellësit interkonektiv me Greqinë vazhdon, po përgatitet lidhja gazore me Serbinë dhe po bëhen aktivitete për vënien në funksion të pjesëve të brendshme të ndërtuara tashmë, siç njoftoi Ministria e Energjisë, e Minierave dhe e Lëndëve Minerale. Ministria, së bashku me NOMAGAS-in, punon për furnizim më të sigurt, qasje në burime të ndryshme të gazit natyror dhe lidhshmëri më të madhe rajonale.
Interkonektori me Greqinë është 68 kilometra në territorin maqedonas. Sipas të dhënave të projektit të dorëzuara më 19 tetor, janë dorëzuar 64 kilometra tuba, janë salduar 43 kilometra dhe 18 kilometra janë ulur në kanal, ndërsa shpronësimi është realizuar 97 për qind. Kontrata e ndërtimit u lidh më 7 maj 2025 dhe përfundimi planifikohet në mesin e vitit 2027; financimi përfshin grant investues dhe kredi nga Banka Evropiane e Investimeve dhe Banka Evropiane për Rindërtim dhe Zhvillim.
Interkonektori me Serbinë parashikohet 23 kilometra në territorin maqedonas. Pas marrëveshjes së lidhur më 27 gusht 2026 kanë nisur aktivitetet për përcaktimin e trasës dhe projektimin, ndërsa financimi parashikohet nga mjetet vetjake të NOMAGAS-it.
Për rrjetin e brendshëm, në pjesët Kleçovce–Negotinë dhe Negotinë–Manastir po bëhen servisime, kontroll i integritetit dhe tharje, e më pas këto aktivitete do të vazhdojnë në pjesën Shkup–Tetovë–Gostivar. Të tria pjesët janë gjithsej 277 kilometra dhe kontrollet teknike janë të nevojshme për vënien e tyre të sigurt në funksion.
Ministria iu përgjigj edhe reagimeve të SDSM-së dhe Levicës për rebalancin: ndryshimi në nënprogramin “Gazifikimi” nuk duhet barazuar automatikisht me shkurtim të mjeteve për ndërtimin e gazsjellësve. Mjetet e përmendura ishin planifikuar për blerje dhe ruajtje të gazit natyror për rezerva strategjike, për çka nevojitet edhe kapacitet i sigurt transportues, ndërsa disponueshmëria e kufizuar e kapaciteteve ndërkufitare drejt Bullgarisë ndikon në dinamikën e blerjes.
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