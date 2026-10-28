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28 Tet 2026
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Delegacioni i Asamblesë Parlamentare të NATO-s viziton Kosovën Dimri troket para nëntorit: bora e parë e sezonit zbardhi Kodrën e Diellit, reshje edhe në qafën Strazha Nga kërcënimet te vrasja e Arlinda Zekajt, detajet e dosjes së Prokurorisë dhe zhvillimet e fundit Ekspertët kërkojnë mbikëqyrjen e sjelljes së Policisë gjatë protestave IZRAEL – Netanyahu kryeson zgjedhjet, por pa arritur shumicën
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Maqedonia e Veriut

Dimri troket para nëntorit: bora e parë e sezonit zbardhi Kodrën e Diellit, reshje edhe në qafën Strazha

Reshjet nisën të martën rreth orës 13:30 në qendrën e skive mbi Tetovë; në Strazha, në rrugën Gostivar–Kërçovë, bora nuk mbahet në shtrojë dhe trafiku rrjedh pa probleme të mëdha, por shoferëve u kërkohet kujdes

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Kodra e Diellit mori shtresë bore ende pa mbaruar tetori, ndërsa borë ra edhe në qafën malore Strazha, në rrugën Gostivar–Kërçovë, siç njofton portali Racin. Ftohja e 27 tetorit solli pamje dimërore në Malin e Sharrit, mbi Tetovë, ndërsa reshje bore u regjistruan edhe në pjesët më të larta të vendit.

Sipas raportimit të 24chasa.mk, bora e parë për këtë vit e përfshiu Strazhën dhe Kodrën e Diellit, me reshjet më intensive të regjistruara në Kodrën e Diellit. Në qendrën e njohur të skive reshjet nisën të martën rreth orës 13:30, siç njofton Info First.

Në Strazha bora për momentin nuk mbahet në shtrojën e rrugës, ndaj trafiku po zhvillohet pa probleme të mëdha, sipas informacioneve të shoferëve që kanë kaluar nëpër qafë, përcjell 24chasa.mk. Megjithatë, për shkak të temperaturave më të ulëta në pjesët malore, shoferëve u rekomandohet kujdes i shtuar dhe përshtatje e shpejtësisë me kushtet e rrugës.

Në Kodrën e Diellit temperatura maksimale e matur ishte 2 gradë Celsius, ndërsa në nëntë orët deri në orën 16:00 u regjistrua një litër reshje për metër katror, sipas të dhënave meteorologjike që i përcjell Info First.

Për sot parashikohet mot pjesërisht i vranët me periudha me diell dhe erë e përforcuar, siç njofton Racin. Sipas parashikimit të Drejtorisë për Punë Hidrometeorologjike, që e përcjell Biznisvesti, era veriperëndimore përgjatë Povardaries herë pas here do ta kalojë shpejtësinë prej 60 kilometrash në orë, ndërsa në ditët në vijim, të premten dhe gjatë fundjavës, priten reshje të herëpashershme lokale shiu.

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