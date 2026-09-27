“Generation Voyage”: Në kërkim të Shqipërisë autentike, nga shijet tradicionale te suveniret e Tiranës
– Nga shijet tradicionale te punimet artizanale dhe objektet që sjellin në vëmendje historinë e vendit, Shqipëria ofron suvenire që shkojnë përtej kujtimeve tipike turistike.
Media franceze “Generation Voyage” sjell disa prej produkteve autentike që vizitorët mund të marrin me vete nga Tirana dhe Kruja.
Dyqanet e aeroportit të Tiranës ofrojnë kryesisht konjakun “Skënderbeu”, zakonisht në kuti të artë, si dhe magnetë me figurën e heroit kombëtar, Skënderbeut.
Këto janë produkte që mund të gjenden lehtësisht, por nuk përfaqësojnë domosdoshmërisht, ato që shqiptarët zgjedhin për t’ua dhuruar njëri-tjetrit.
Për ata që kërkojnë suvenire më autentike nga Tirana, qyteti ofron një sërë mundësish, për të marrë me vete produkte që lidhen drejtpërdrejt me traditën dhe historinë e Shqipërisë, nga rakia artizanale dhe qilimet, te glikoja dhe objektet që lidhen me periudhën komuniste.
Dy prej adresave kryesore për blerje janë Pazari i Ri, në qendër të Tiranës, dhe pazari i Krujës, rreth 45 minuta larg me makinë nga kryeqyteti.
Rakia tradicionale
Konjaku “Skënderbeu” prodhohet që prej vitit 1967.
Ai është një produkt industrial dhe gjendet gjerësisht në treg, përfshirë edhe dyqanet “duty-free” në aeroport.
Megjithëse konjaku konsumohet dhe përdoret edhe si dhuratë, kur shqiptarët presin mysafirë në shtëpi, pija tradicionale që zakonisht shërbejnë është rakia.
Rakia është një pije tradicionale e familjeve shqiptare dhe të vendeve të tjera të Ballkanit.
Ajo prodhohet në mënyrë artizanale në kazanë distilimi dhe përgatitet nga fruta të ndryshme, në varësi të zonës, si rrushi, kumbulla, manaferra dhe fiqtë.
Përmbajtja e alkoolit zakonisht varion nga 40 deri në 50%.
Në Pazarin e Ri, prodhuesit e vegjël mund ta shesin rakinë e tyre drejtpërdrejt nga tezgat.
Për këtë arsye, pazari është një nga vendet ku mund të kërkohet një produkt më tradicional shqiptar, në vend të dyqaneve të orientuara kryesisht drejt turistëve.
Këshillohet që rakia të provohet përpara blerjes, pasi cilësia mund të ndryshojë ndjeshëm nga një prodhues te tjetri.
Edhe karakteristikat dhe shija e rakive mund të jenë shumë të ndryshme.
Sipas artikullit, çmimet variojnë nga rreth 5 deri në 15 euro për litër, në varësi të cilësisë dhe mënyrës së paketimit.
Çaji i malit, një nga pijet tradicionale shqiptare
Çaji i malit nuk është një produkt i krijuar posaçërisht për turistët.
Ai është një nga produktet tradicionale që konsumohet në Shqipëri dhe përgatitet nga bima Sideritis scardica.
Bima rritet në zonat malore të vendit dhe çaji ka një shije karakteristike barishtore, me nota të lehta aromatike.
Artikulli përmend gjithashtu përdorimin tradicional të bimës dhe vetitë e saj të studiuara që nga kohët e lashta.
Për një vizitor, çaji i malit është edhe një suvenir praktik, pasi është i lehtë, zë pak hapësirë dhe mund të transportohet lehtësisht në bagazh.
Ai gjendet jo vetëm në dyqanet turistike, por edhe në dyqane ushqimore, pazare dhe supermarkete të zakonshme.
Sipas artikullit, një paketë prej 50 deri në 100 gramësh kushton rreth 1 deri në 3 euro.
Për këtë arsye, çaji i malit paraqitet si një nga suveniret më të thjeshta dhe më të përballueshme për t’u marrë me vete nga Shqipëria.
Glikoja dhe mjalti, shije tradicionale për t’u marrë me vete
Glikoja është një specialitet tradicional i pranishëm në kuzhinën shqiptare dhe në traditën e vendeve të Ballkanit.
Ajo përgatitet me fruta të konservuara në një shurup të trashë dhe zakonisht shërbehet me lugë.
Një nga variantet më tradicionale është glikoja e përgatitur me arra të njoma, por përdoren gjithashtu fiq, qershi dhe ftonj.
Glikoja e Përmetit njihet për traditën e saj të hershme dhe mund të gjendet edhe në Tiranë, pa qenë e nevojshme të udhëtohet deri në Përmet.
Një tjetër produkt që sugjerohet si suvenir është mjalti shqiptar i zonave malore.
Ai prodhohet shpesh nga bletarë dhe prodhues të vegjël dhe mund të gjendet edhe në Pazarin e Ri.
Si glikoja, ashtu edhe mjalti mund të transportohen lehtësisht, nëse kavanozët paketohen mirë për të shmangur dëmtimin ose rrjedhjen gjatë udhëtimit.
Sipas artikullit, një kavanoz me mjaltë kushton rreth 5 deri në 10 euro, ndërsa glikoja artizanale mund të kushtojë disi më shumë.
Qilimet, për ata që kanë hapësirë në bagazh
Qilimi është një punim tekstili i sheshtë, i realizuar me dorë dhe pa sipërfaqe me push.
Ai karakterizohet nga motive gjeometrike, të cilat tradicionalisht mund të lidhen me simbole të ndryshme, si mbrojtja, pjelloria apo përkatësia rajonale.
Në krahasim me një qilim tradicional të punuar me nyje, qilimi është më i lehtë dhe më praktik për t’u transportuar, pasi mund të paloset dhe të vendoset në një çantë të madhe.
Në një qilim të punuar me dorë, thurja duhet të jetë e dendur dhe e rregullt në të dyja anët.
Një mënyrë e thjeshtë për të kontrolluar punimin është kthimi i qilimit nga ana e pasme përpara blerjes.
Tirana ka disa dyqane që ofrojnë produkte artizanale, ndërsa Pazari i Krujës, rreth 45 minuta larg me makinë, ofron një përzgjedhje më të gjerë.
Në pazar mund të gjenden edhe artizanë që punojnë në vend.
Sipas artikullit, çmimet nisin nga rreth 30 euro për një qilim të vogël dhe mund të arrijnë në disa qindra euro për një punim të madh dhe të vjetër.
Qëndisjet dhe tekstilet, suvenire praktike dhe tradicionale
Qëndisjet shqiptare janë pjesë e traditës së veshjeve popullore dhe janë përdorur historikisht në veshje të ndryshme tradicionale.
Sot, motivet tradicionale të qëndisjes gjenden edhe në produkte të përdorimit të përditshëm, si mbulesa tavoline, jastëkë, shalle dhe shami.
Motivet mund të jenë florale ose gjeometrike, në varësi të origjinës rajonale.
Për të dalluar një punim të bërë me dorë, mund të kontrollohet pjesa e pasme e pëlhurës.
Parregullsitë e lehta në qepje mund të jenë tregues i punimit manual, ndërsa qëndisjet e realizuara me makinë priren të jenë më uniforme.
Sipas artikullit, shallet e qëndisura me dorë kushtojnë rreth 40 deri në 80 euro.
Produktet më të thjeshta prej pambuku, si mbulesat e tavolinës dhe jastëkët e vegjël, kushtojnë rreth 15 deri në 30 euro.
Rekomandohet që blerjet të bëhen në dyqane që tregojnë qartë origjinën e produktit dhe mënyrën e prodhimit.
Objektet e periudhës komuniste, një tjetër lloj suveniri
Tirana ofron edhe suvenire që lidhen me historinë e periudhës komuniste të Shqipërisë, përfshirë buste të Enver Hoxhës dhe postera të periudhës.
Shqipëria u drejtua nga regjimi komunist i Enver Hoxhës për më shumë se katër dekada, deri në vdekjen e tij në prill të vitit 1985.
Pas tij, vendi u drejtua nga Ramiz Alia deri në rënien e sistemit komunist në vitin 1991.
Periudha komuniste vazhdon të jetë një temë që ngjall qëndrime të ndryshme në shoqërinë shqiptare.
Për turistët që kërkojnë objekte të lidhura me këtë periudhë, dyqanet e Bunk’Art 1 dhe Bunk’Art 2 ofrojnë artikuj të ndryshëm.
Bunk’Art 1 ndodhet në një bunker të madh nëntokësor në zonën e Saukut, ndërsa Bunk’Art 2 ndodhet në qendër të Tiranës, pranë Ministrisë së Brendshme.
Të dyja qendrat kanë produkte të ndryshme, ndaj vizitorët mund të zgjedhin sipas itinerarit të tyre në Tiranë.
Për ata që kërkojnë objekte të vjetra, në zonat përreth Pazarit të Ri mund të gjenden edhe medalje, stema, kartëmonedha të vjetra dhe dokumente të periudhës komuniste.
Ndër suveniret më të kërkuara përmenden edhe modelet në miniaturë të bunkerëve prej betoni, një simbol karakteristik i periudhës komuniste shqiptare.
Sipas artikullit, në fund të regjimit komunist në Shqipëri kishte rreth 750 mijë bunkerë.
Modelet në miniaturë kushtojnë zakonisht disa euro dhe janë të lehta për t’u transportuar.
Qeramika, për ata që dinë çfarë të kërkojnë
Qeramika artizanale shqiptare është një tjetër mundësi për suvenir, megjithëse artikulli vëren se cilësia e produkteve të gjetura në Tiranë mund të jetë e ndryshme.
Sipas artikullit, punimet më të mira vijnë nga Berati dhe Gjirokastra.
Në Tiranë, blerësit mund të përqendrohen te Pazari i Ri dhe dyqanet artizanale në qendër të qytetit.
Qeramika e punuar me dorë mund të ketë parregullsi të vogla në dekorime dhe në shtresën e glazurës.
Këto karakteristika mund të jenë tregues të procesit artizanal të prodhimit.
Në treg mund të gjenden filxhanë të pikturuar, pjata dekorative me shqiponjën dykrenare ose me motive të frymëzuara nga periudha osmane, si dhe vazo.
Sipas artikullit, çmimet variojnë nga rreth 8 deri në 30 euro, në varësi të madhësisë dhe përpunimit të produktit.
Ku të blini në Tiranë pa humbur kohë
Pazari i Ri, tregu qendror i mbuluar dhe i rinovuar i Tiranës, paraqitet si një pikënisje e përshtatshme për ata që kërkojnë të blejnë suvenire në kryeqytet.
Në këtë zonë gjenden tezga ushqimore, dyqane të vogla artizanale dhe prodhues që i shesin drejtpërdrejt produktet e tyre.
Ndër produktet që mund të gjenden janë rakia, mjalti, çaji i malit, glikoja dhe erëzat.
Pazari është i gjallë gjatë gjithë ditës, ndërsa orët e mëngjesit konsiderohen më të përshtatshme për të takuar prodhuesit, për të provuar produktet dhe më pas për të bërë blerjet.
Edhe zona e Bllokut ofron dyqane lokale ku mund të gjenden çanta prej cope, blloqe shënimesh dhe postera të realizuar nga grafikë shqiptarë.
Artikulli i përshkruan këto dyqane si vende që frekuentohen edhe nga klientë vendas dhe jo vetëm nga turistët, me çmime relativisht të arsyeshme.
Për ata që kanë në dispozicion gjysmën e ditës, një tjetër mundësi është udhëtimi drejt Krujës, rreth 45 minuta larg Tiranës.
Pazari historik i Krujës ofron një përzgjedhje të gjerë kilimesh, qëndisjesh dhe qeramike, megjithëse blerësit këshillohen të kontrollojnë me kujdes origjinën e produkteve.
Për ata që kërkojnë suvenire tradicionale gjatë një udhëtimi të shkurtër nga Tirana, Kruja paraqitet si një nga destinacionet që mund të përfshihet në itinerar.
Nga rakia artizanale e Pazarit të Ri, te qilimet e pazarit të Krujës dhe modelet në miniaturë të bunkerëve të Bunk’Art-it, Tirana ofron një gamë suveniresh që lidhen me traditat, kulturën dhe historinë e Shqipërisë. /
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