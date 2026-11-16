GG Jackson thyen këmbën e majtë, Grizzlies njoftojnë operacion pa afat rikthimi
Memphis Grizzlies njoftuan të hënën se GG Jackson II pësoi frakturë të metatarsalit të pestë të këmbës së majtë dhe do t’i nënshtrohet operacionit, një lajm që e raportuan ESPN, Reuters dhe Associated Press duke iu referuar njoftimit të skuadrës.
Dëmtimi ndodhi në periodën e parë të fitores 129-110 në shtëpi ndaj Brooklyn Nets të shtunën; trajneri Tuomas Iisalo kishte thënë pas ndeshjes se dëmtimi dukej relativisht serioz. Grizzlies nuk dhanë afat rikthimi: afati për kthimin në aktivitetet e basketbollit do të njoftohet pas operacionit.
Jackson, 21 vjeç, në sezonin e tij të katërt me Memphis, mesatarisht 6.7 pikë, 3.0 kërcime dhe 15.0 minuta në 12 ndeshje (një si titullar) këtë sezon; sezonin e kaluar luajti 55 ndeshje me 12.5 pikë për ndeshje.
Është fraktura e dytë e metatarsalit të pestë në karrierën e tij: të njëjtën kockë e theu në këmbën e djathtë në 2024, u operua më 4 shtator 2024 dhe debutoi atë sezon vetëm më 20 janar 2025. Kjo është histori e tij, jo një afat për dëmtimin e ri — Grizzlies nuk kanë dhënë ende një afat rikthimi për frakturën e re.
Në të njëjtin njoftim, skuadra tha se mbrojtësi Scotty Pippen Jr. është javë pas jave (week-to-week) ndërsa rikuperohet nga një hernie diskale lumbare; ai nuk luan që nga 29 tetori dhe ka mesatarisht 6.4 pikë në 16 minuta në 5 ndeshje.
Grizzlies luajnë të hënën në mbrëmje në Washington ndaj Wizards, pa Jackson.
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