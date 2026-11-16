Thompson shënon 26 pikë, Rockets shkatërrojnë Wizards 147-119, Young pa pikë për herë të parë në 512 ndeshje
Houston Rockets shënuan 147 pikë dhe e shkatërruan Washington Wizards 147-119 të dielën në Washington. Siç njofton Reuters, Amen Thompson ishte shënuesi më i mirë me 26 pikë, ndërsa Kevin Durant dhe Tari Eason shtuan nga 25 pikë secili në fitoren e katërt radhazi të Houstonit.
Rockets dominuan dy periodat e mesme me rezultatin e pjesshëm 83-57. Thompson, Durant dhe Alperen Sengun e ndoqën gjithë periodën e katërt nga stoli, pasi ndeshja ishte vendosur. Sengun e mbylli me 19 pikë. Houston realizoi 52 nga 90 gjuajtjet nga fusha, me saktësi 57.8 për qind, fitoi luftën e kërcimeve 55-36 dhe shpërndau 40 asistime.
Perioda e parë ishte e ekuilibruar, me 12 ndërrime epërsie dhe pesë barazime, dhe u mbyll 36-31 për Houstonin. Thompson kishte 19 pikë dhe Durant 16 që në pjesën e parë, ndërsa Rockets shkuan në pushim me epërsinë 73-54. Në periodën e tretë, me 13 pikë nga loja e shpejtë, epërsia u rrit në 119-88 dhe më e madhja arriti në 143-106 pas një trepikëshi të Bogdan Bogdanović me 2:03 të mbetura.
Për Washingtonin, Alex Sarr ishte më i miri me 25 pikë dhe nëntë kërcime, ndërsa rishtari AJ Dybantsa shënoi 16 pikë dhe Anthony Davis 14, nga të cilat 12 në pjesën e dytë. Mbrëmja historikisht e keqe ishte e Trae Young: ai u mbajt pa asnjë pikë, me 0 nga 5 gjuajtje, për herë të parë në 512 ndeshjet e tij në NBA, ndërsa Wizards pësuan humbjen e shtatë radhazi.
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