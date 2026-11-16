☁️
Tiranë 14°C · Vranët 16 Nëntor 2026
S&P 500 7,562 ▼0.4%
DOW 52,348 ▲0.1%
NASDAQ 25,136 ▼0.91%
NAFTA 88.36 ▼0.23%
ARI 3,870 ▼0.42%
💱 VALUTAT
EUR/USD 1.1030 EUR/GBP 0.8345 EUR/CHF 0.9254 EUR/ALL 90.7316 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.6153 EUR/TRY 55.5638 EUR/JPY 176.23 EUR/CAD 1.5734 EUR/USD 1.1030 EUR/GBP 0.8345 EUR/CHF 0.9254 EUR/ALL 90.7316 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.6153 EUR/TRY 55.5638 EUR/JPY 176.23 EUR/CAD 1.5734
₿ CRYPTO
BTC $64,532 ▼ -0.39% ETH $1,812 ▲ +0.29% XRP $0.9526 ▼ -0.98% SOL $71.2400 ▲ +0.25%
S&P 500 7,562 ▼0.4 % DOW 52,348 ▲0.1 % NASDAQ 25,136 ▼0.91 % NAFTA 88.36 ▼0.23 % ARI 3,870 ▼0.42 % S&P 500 7,562 ▼0.4 % DOW 52,348 ▲0.1 % NASDAQ 25,136 ▼0.91 % NAFTA 88.36 ▼0.23 % ARI 3,870 ▼0.42 %
EUR/USD 1.1030 EUR/GBP 0.8345 EUR/CHF 0.9254 EUR/ALL 90.7316 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.6153 EUR/TRY 55.5638 EUR/JPY 176.23 EUR/CAD 1.5734 EUR/USD 1.1030 EUR/GBP 0.8345 EUR/CHF 0.9254 EUR/ALL 90.7316 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.6153 EUR/TRY 55.5638 EUR/JPY 176.23 EUR/CAD 1.5734
16 Nën 2026
Breaking
Badrijani nigvzit gjeorgjiane — rrotulla patëllxhani me mbushje arrash dhe hudhre Hakerët depërtojnë në mbi 300 llogari email-i qeveritare në Korenë e Jugut, nis hetimi i përbashkët Depo karburanti në Azov të Rusisë në flakë pas sulmeve ukrainase me dronë Stark Future bëhet unicorn-i i parë evropian i motoçikletave elektrike, mbledh mbi 150 milionë euro Nata e NHL-së: Canucks befasojnë Golden Knights 6-3 dhe ndalin serinë e humbjeve, Gauthier shënon në ndeshjen e nëntë radhazi dhe Sharks i japin fund serisë së Predators
Menu
NBA

Thompson shënon 26 pikë, Rockets shkatërrojnë Wizards 147-119, Young pa pikë për herë të parë në 512 ndeshje

· 2 min lexim
Thompson shënon 26 pikë, Rockets shkatërrojnë Wizards 147-119, Young pa pikë për herë të parë në 512 ndeshje

Houston Rockets shënuan 147 pikë dhe e shkatërruan Washington Wizards 147-119 të dielën në Washington. Siç njofton Reuters, Amen Thompson ishte shënuesi më i mirë me 26 pikë, ndërsa Kevin Durant dhe Tari Eason shtuan nga 25 pikë secili në fitoren e katërt radhazi të Houstonit.

Rockets dominuan dy periodat e mesme me rezultatin e pjesshëm 83-57. Thompson, Durant dhe Alperen Sengun e ndoqën gjithë periodën e katërt nga stoli, pasi ndeshja ishte vendosur. Sengun e mbylli me 19 pikë. Houston realizoi 52 nga 90 gjuajtjet nga fusha, me saktësi 57.8 për qind, fitoi luftën e kërcimeve 55-36 dhe shpërndau 40 asistime.

Perioda e parë ishte e ekuilibruar, me 12 ndërrime epërsie dhe pesë barazime, dhe u mbyll 36-31 për Houstonin. Thompson kishte 19 pikë dhe Durant 16 që në pjesën e parë, ndërsa Rockets shkuan në pushim me epërsinë 73-54. Në periodën e tretë, me 13 pikë nga loja e shpejtë, epërsia u rrit në 119-88 dhe më e madhja arriti në 143-106 pas një trepikëshi të Bogdan Bogdanović me 2:03 të mbetura.

Për Washingtonin, Alex Sarr ishte më i miri me 25 pikë dhe nëntë kërcime, ndërsa rishtari AJ Dybantsa shënoi 16 pikë dhe Anthony Davis 14, nga të cilat 12 në pjesën e dytë. Mbrëmja historikisht e keqe ishte e Trae Young: ai u mbajt pa asnjë pikë, me 0 nga 5 gjuajtje, për herë të parë në 512 ndeshjet e tij në NBA, ndërsa Wizards pësuan humbjen e shtatë radhazi.

Komentet

Bëhu i pari që komenton!

Lini një Koment të Ri

Për t'u përgjigjur një komenti specifik, kliko butonin 💬 Përgjigju poshtë atij komenti.

🔒 Komenti juaj do të publikohet pas miratimit nga moderatori.

Lexo Gjithashtu