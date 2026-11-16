Nata e NBA-së: Brunson vendos në kohën shtesë për Knicks, Hawks përmbysin 22 pikë ndaj Bucks, Gilgeous-Alexander shënon 37 për Thunder
Në Toronto, New York Knicks fituan 112-108 pas kohës shtesë ndaj Raptors. Siç njofton Associated Press, Jalen Brunson realizoi trepikëshin e epërsisë me 33 sekonda të mbetura në kohën shtesë. Brunson shënoi 28 pikë, ndërsa Karl-Anthony Towns shtoi 28 pikë dhe 17 kërcime për Knicks, të cilët ishin në disavantazh prej 13 pikësh në periodën e katërt. Landry Shamet shënoi 23 pikë dhe OG Anunoby 21 ndaj ish-skuadrës së tij. Scottie Barnes udhëhoqi Toronton me 30 pikë dhe Jamal Shead shtoi 19, por Raptors pësuan humbjen e katërt radhazi, ndërsa New York arriti fitoren e 14-të radhazi ndaj tyre.
Në Milwaukee, Atlanta Hawks përmbysën një disavantazh prej 22 pikësh në periodën e dytë dhe fituan 113-106 ndaj Bucks. Sipas Associated Press, Nickeil Alexander-Walker dhe CJ McCollum shënuan nga 20 pikë secili, Onyeka Okongwu shtoi 16 pikë dhe 11 kërcime, ndërsa Jalen Johnson shënoi 14 pikë dhe 11 kërcime. Bucks e kishin mbyllur periodën e parë 37-18 dhe Kasparas Jakucionis shënoi 25 pikë, rekord karriere, ndërsa Gary Trent Jr. shtoi 18. Milwaukee, me bilanc 1-13, pësoi humbjen e dhjetë radhazi dhe regjistroi fillimin më të keq në 52 vjet.
Në Sacramento, Oklahoma City Thunder fitoi 125-103 ndaj Kings dhe i dha fund serisë prej tre humbjesh. Siç njofton The Oklahoman, Shai Gilgeous-Alexander udhëhoqi Thunder me 37 pikë, dy kërcime dhe dy asistime në vetëm 29 minuta, me 13 nga 20 gjuajtje nga fusha dhe katër nga pesë për tre pikë. Aday Mara shtoi 16 pikë, 13 kërcime dhe tre asistime, ndërsa Ajay Mitchell, në rikthimin nga dëmtimi në kyç, shënoi 14 pikë, pesë asistime dhe tre kërcime. Fitorja e mbylli udhëtimin prej katër ndeshjesh të Thunder, të cilët kanë bilanc 9-5.
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