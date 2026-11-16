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Kosova

Gjendet një person pa shenja jete në Han të Elezit

Rasti u raportua mëngjesin e 15 nëntorit; mjeku kujdestar konstatoi vdekjen dhe me vendim të prokurorit trupi iu lirua familjarëve

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Gjendet një person pa shenja jete në Han të Elezit

Një person është gjetur pa shenja jete në Han të Elezit. Sipas njoftimit të Policisë së Kosovës, që e transmeton KosovaPress, rasti është raportuar më 15 nëntor 2026, rreth orës 07:10.

Në vendin e ngjarjes kanë dalë menjëherë njësitë policore dhe ekipet e emergjencës, të cilat kanë ndërmarrë veprimet e para dhe kanë siguruar zonën. Mjeku kujdestar, i cili ka mbërritur në vendngjarje, ka konstatuar vdekjen e viktimës.

Sipas të njëjtit njoftim, me vendim të prokurorit, trupi i pajetë u është liruar familjarëve. Policia e Kosovës nuk ka dhënë detaje të tjera për rrethanat e ngjarjes, ndërsa hetimet pritet të vazhdojnë për të sqaruar shkaqet e vdekjes.

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