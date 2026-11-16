Gjendet një person pa shenja jete në Han të Elezit
Rasti u raportua mëngjesin e 15 nëntorit; mjeku kujdestar konstatoi vdekjen dhe me vendim të prokurorit trupi iu lirua familjarëve
Një person është gjetur pa shenja jete në Han të Elezit. Sipas njoftimit të Policisë së Kosovës, që e transmeton KosovaPress, rasti është raportuar më 15 nëntor 2026, rreth orës 07:10.
Në vendin e ngjarjes kanë dalë menjëherë njësitë policore dhe ekipet e emergjencës, të cilat kanë ndërmarrë veprimet e para dhe kanë siguruar zonën. Mjeku kujdestar, i cili ka mbërritur në vendngjarje, ka konstatuar vdekjen e viktimës.
Sipas të njëjtit njoftim, me vendim të prokurorit, trupi i pajetë u është liruar familjarëve. Policia e Kosovës nuk ka dhënë detaje të tjera për rrethanat e ngjarjes, ndërsa hetimet pritet të vazhdojnë për të sqaruar shkaqet e vdekjes.
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