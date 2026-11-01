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Maqedonia e Veriut

Gjendet pa shenja jete një 78-vjeçar në rrugën “Ilindenska” në Gostivar, urdhërohet obduksioni

Mjeku konstatoi vdekjen pa shenja dhune; trupi i burrit nga fshati Vrbjani, që qëndronte në atë adresë në Gostivar, u dorëzua për obduksion me urdhër të prokurorit publik.

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Një burrë 78-vjeçar është gjendur pa shenja jete në një objekt në rrugën “Ilindenska” në Gostivar, siç njofton Centar. Sipas njoftimit, më 1 nëntor 2026, në orën 00:10, Stacioni Policor i Gostivarit u njoftua nga Ndihma e Shpejtë Mjekësore se në objekt ishte gjendur trupi i personit pa shenja jete.

Në vendngjarje dolën punonjës policie dhe prokurori publik, të cilët kryen inspektimin. Siç raporton Centar, u konstatua se bëhej fjalë për një burrë 78-vjeçar nga fshati Vrbjani, i cili qëndronte në adresën e përmendur në Gostivar.

Mjeku e konstatoi vdekjen, ndërsa nuk u vunë re shenja dhune. Me urdhër të prokurorit publik, trupi i të ndjerit u dorëzua për obduksion.

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