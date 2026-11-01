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Maqedonia e Veriut

Shtatë seksione votimi në Maqedoninë e Veriut për balotazhin presidencial në Bullgari

Shtetasit bullgarë votojnë sot në Shkup, Manastir, Kavadarc, Ohër, Strumicë, Koçan dhe Prilep; në raundin e parë në këto seksione votuan 352 qytetarë

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Sot, e diel 1 nëntor, në Bullgari mbahet balotazhi, raundi i dytë i zgjedhjeve për president dhe nënkryetar të vendit. Të drejtën e votës po e ushtrojnë edhe shtetasit bullgarë që jetojnë jashtë vendit, siç njofton agjencia bullgare e lajmeve BTA, ndërsa votimi është organizuar edhe në Maqedoninë e Veriut, ku qytetarët po votojnë në disa qytete.

Në Maqedoninë e Veriut janë hapur gjithsej shtatë seksione votimi. Votuesit mund të votojnë në Ambasadën e Bullgarisë në Shkup, në Konsullatën e Përgjithshme në Manastir, si dhe në seksionet shtesë të hapura në Kavadarc, Ohër, Strumicë, Koçan dhe Prilep.

Votimi zhvillohet nga ora 07:00 deri në orën 20:00 sipas orës lokale, por mund të zgjatet deri në orën 21:00 nëse para seksionit ka ende votues në radhë. Qytetarët duhet të paraqesin një dokument të vlefshëm identifikimi, ndërsa ata që nuk janë të regjistruar paraprakisht në listën e votuesve mund të plotësojnë një deklaratë në vend. Adresat e të gjitha seksioneve i ka publikuar Ministria e Jashtme e Bullgarisë.

Interesimi në raundin e parë, të mbajtur më 25 tetor, ishte i matur: në shtatë seksionet në Maqedoninë e Veriut votuan gjithsej 352 shtetas bullgarë. Më shumë votues u paraqitën në Shkup, 105, pastaj në Ohër 51, në Manastir 49, në Strumicë 44, në Kavadarc 39, ndërsa Koçani dhe Prilepi patën nga 32 votues. Për krahasim, në zgjedhjet e parakohshme parlamentare të prillit në Maqedoninë e Veriut kishin votuar 462 shtetas bullgarë.

Seksionet në Maqedoninë e Veriut janë pjesë e një organizimi më të gjerë në rajon: në tre vendet fqinje janë hapur gjithsej 15 seksione votimi, shtatë në Maqedoninë e Veriut, shtatë në Serbi dhe një në Rumani, në ambasadën bullgare në Bukuresht.

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