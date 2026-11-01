Policia gjen të mitur të dehur në një lokal në Karposh, tetë persona shoqërohen në stacion
Kontrolli në një objekt hotelier në komunën e Karposhit në Shkup nxori në pah të mitur në gjendje dukshëm të alkoolizuar; një person u dërgua në Klinikën e Toksikologjisë, ndërsa pritet kallëzim sipas nenit 204 të Kodit Penal.
Policia ka gjetur të mitur në gjendje dukshëm të alkoolizuar gjatë një kontrolli në një objekt hotelier në komunën e Karposhit në Shkup, siç njofton Fokus, duke iu referuar Ministrisë së Punëve të Brendshme. Sipas njoftimit, sot, më 1 nëntor 2026, punonjës policie nga Sektori për Punë të Brendshme Shkup – EVR Karposh, duke vepruar sipas informacioneve të marra paraprakisht se në objekt shërbeheshin pije alkoolike për të mitur, kryen kontrollin në objekt.
Në Stacionin Policor Karposh u shoqëruan tetë persona. Siç raporton Fokus, me alkotestimin e kryer u konstatua prania e alkoolit në organizëm te të tetë personat e shoqëruar.
Një person që ndodhej në objekt u dërgua në Klinikën e Toksikologjisë, në kompleksin klinik “Nënë Tereza”, për t’i dhënë ndihmë mjekësore.
Nga Ministria e Punëve të Brendshme bëjnë të ditur se, pas dokumentimit të plotë të rastit, do të dorëzohet kallëzimi përkatës sipas nenit 204 të Kodit Penal, i cili ka të bëjë me shërbimin e pijeve alkoolike për të mitur.
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