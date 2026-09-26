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26 Sht 2026
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Sporti

Gjeorgjia shkarkon trajnerin Sagnol pas humbjes ndaj Irlandës së Veriut

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Liga e Kombeve sapo ka filluar, megjithatë ajo ka shkaktuar “viktimën” e parë. Humbja 1-0 e Gjeorgjisë kundër një skuadre si Irlanda e Veriut i shtyu drejtuesit e Federatës të merrnin një vendim të rëndësishëm: të shkarkonin francezin Willy Sagnol. Ai do të zëvendësohet nga Ramaz Svanadze, trajneri i U21.

Në vitet e fundit, Gjeorgjia ka bërë hapa të mëdhenj në trajnimin dhe zhvillimin e talenteve të reja. Nuk është rastësi që u kualifikuan për Euro 2024 për herë të parë në historinë e tyre (të shkurtër). Gara madje i tejkaloi pritshmëritë, duke arritur në raundin e 16-tave pasi eliminuan një grup të vështirë me Portugalinë, Turqinë dhe Republikën Çeke.

Megjithatë, në fazën eliminatore, Gjeorgjia u përball menjëherë me fituesen përfundimtare, Spanjën, e cila dominoi ndeshjen me një fitore 4-1. Skuadra po fillon të duket mirë, me Kvaratskhelia, Kvernadze, Mikautadze, Kochorashvili dhe Mamardashvili që luajnë përkrah tyre.

Puna e Sagnol, i cili mori drejtimin e ekipit në vitin 2021, e ka ndihmuar gjithashtu Gjeorgjinë të garojë për një vend në Kupën e Botës.

Megjithatë, humbja e fundit solli largimin e trajnerit.

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