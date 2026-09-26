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26 Sht 2026
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Amerika

Kandidatët republikanë distancohen nga Trump 5 javë para zgjedhjeve të mesmandatit: sondazhet parashikojnë valë blu

Pesë javë para zgjedhjeve të mesmandatit, kandidatët republikanë po distancohen gjithnjë e më shumë nga presidenti Donald Trump, ndërsa sondazhet tregojnë rënien historike të miratimit të tij dhe demokratët bëhen gati për një "valë blu".

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Kupola e Kapitolit amerikan në Uashington
Kapitoli amerikan në Uashington — demokratëve u duhen 4 vende neto për të marrë kontrollin e Senatit në zgjedhjet e 3 nëntorit.

Byron Donalds, kandidati republikan për guvernator të Floridës i mbështetur nga Donald Trump, hoqi përmendjet kryesore të presidentit nga faqja e fushatës së tij. Kongresmenia Maria Elvira Salazar nga Majami tha në një reklamë të fushatës se fushata e deportimeve të Trump “ka shkuar shumë larg” dhe se votuesit hispanikë që e ndihmuan të fitonte “ndihen të tradhtuar”.

Ashley Hinson nga Iowa, kandidate për Senat, dhe Mike Rogers nga Michigan, kandidat republikan për Senat, bënë thirrje për t’i dhënë fund menjëherë luftës me Iranin. Ndërkohë, senatori Roger Marshall i Kansasit kritikoi aksionet e agjencisë ICE në shtetin e tij — shenja të tjera se kandidatët republikanë po përpiqen të krijojnë distancë nga Shtëpia e Bardhë.

Sondazhet tregojnë arsyen e këtij distancimi. Sipas Reuters/Ipsos, miratimi i Trump ka rënë në 32% — rekordi më i ulët historik i tij — ndërsa mesatarja e Real Clear Politics e vendos në 39%. Një sondazh i Echelon Insights zbuloi se 56% e votuesve republikanë e shohin veten kryesisht si mbështetës të partisë, jo të Trumpit personalisht; në janar 2025, 59% e tyre ishin mbështetës të Trumpit.

Sondazhi i Suffolk University në Michigan e vendos demokratin Abdul El-Sayed përpara Rogers me 47%-40%, ndërsa 48% e votuesve thonë se po votojnë “për të ndryshuar drejtimin që Trump po i jep vendit”. Demokratëve u duhen vetëm katër vende neto për të marrë kontrollin e Senatit, dhe republikanët janë prapa në të nëntë garat më të ngushta.

Shtëpia e Bardhë e hedh poshtë narrativën e distancimit. Zëdhënësi Davis Ingle tha se Trump mbetet “udhëheqësi i padiskutueshëm” i partisë dhe zëdhënësi më i mirë i republikanëve në këto zgjedhje.

Burimi: USA Today

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