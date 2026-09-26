Presidenti i City-t u shkruan tifozëve: Jemi të sigurt. Do doja t’ju tregoja pse, por nuk mundem
Në mes të pushimit për shkak të ndeshjeve ndërkombëtare, Manchester City e gjen veten përballë njërës prej ndeshjeve më komplekse në historinë e saj të kohëve të fundit, e luajtur jo në fushë, por në zyrat e drejtësisë sportive. Pas raportimeve për shtyp të publikuara nga The Athletic dhe të marra nga mediat në mbarë botën, të cilat pretendonin se klubi ishte shpallur fajtor për 114 nga 115 shkeljet financiare të pretenduara nga Premier League për periudhën 2009-2018, klubi ka vendosur të dalë hapur.
Përmes një deklarate zyrtare, presidenti i Citizens, Khaldoon Al Mubarak, lëshoi një letër të hapur dhe të sinqertë drejtuar të gjithë mbështetësve të klubit, me qëllim që të qetësonte komunitetin dhe të riafirmonte me vendosmëri qëndrimin e klubit.
“Të sigurt dhe të gatshëm për të vërtetuar pafajësinë tonë”
“Jam pjesë e këtij klubi prej 18 vitesh. Kam pasur privilegjin të qëndroj pranë jush në Etihad, në Ëembley dhe në Stamboll”, filloi Al Mubarak, duke theksuar lidhjen e thellë që e bashkon atë me ngjyrat e ekipit. Kreu i “Citizens” donte të adresonte drejtpërdrejt klimën e pasigurisë së gjeneruar nga lajmet e fundit: “Pas raportimeve të medias, shumë prej jush do ta kenë kaluar mbrëmjen duke iu përgjigjur pyetjeve dhe mesazheve nga miqtë, familja dhe kolegët. E njëjta gjë vlen edhe për mua. Ja çfarë i kam thënë familjes sime: procesi i Premier League ka ende një rrugë të gjatë për të bërë, dhe besimi dhe vendosmëria jonë për të vërtetuar pafajësinë e klubit janë po aq të forta sa ishin në fillim”.
Më pas, Al Mubarak shpjegoi arsyet pse klubi nuk mund të hyjë në detajet teknike të mbrojtjes: “Ka kaq shumë gjëra që do të doja të ndaja me ju për t’ju ndihmuar të kuptoni pse jemi kaq të sigurt në qëndrimin tonë. Por konfidencialiteti i rreptë i procesit ligjor dhe vendosmëria jonë për ta respektuar atë më pengojnë ta bëj këtë në këtë kohë. Kjo letër i është nënshtruar gjithashtu disa shqyrtimeve ligjore për të siguruar përputhshmërinë e saj”.
Duke përfunduar mesazhin e tij, Al Mubarak sfidoi ata që kritikojnë klubin: “Edhe pse disa kanë nxituar të nxjerrin përfundimet e tyre dhe ka kaq shumë bujë rreth nesh, asgjë nuk ka ndryshuar. Ne jemi përballur me sfida së bashku më parë dhe kemi dalë fitimtarë. Ka ende shumë që duan të minojnë vrullin e klubit tonë. Ne nuk do t’u japim atyre këtë mundësi. Pas këtij pushimi ndërkombëtar, na presin kohë emocionuese: pas dy javësh, udhëtojmë në Anfield dhe më pas presim Paris Saint-Germain në Ligën e Kampionëve në stadiumin Etihad. Këto do të jenë raste që do të na japin mundësinë të festojmë forcën e familjes së Manchester City”.
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