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26 Sht 2026
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Sporti

Formacioni i Shqipërisë kundër Bjellorusisë: Rikthehet Berisha, Pilo në vend të Mitajt

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Shqipëria bëhet gati për ndeshjen e parë në Ligën e Kombeve, atë me Bjellorusinë që do të luhet në “Air Albania”, ora 20:45. Trajneri i kuqezinjve, Rolando Maran ka zgjedhur tashmë 11-shen titullarë duke surprizuar jo pak.

Mario Mitaj është ulur në stol, në vendin e tij në një mbrojtje me katër është vendosur Pilo, bashkë me Gjimshitin, Ismajlin dhe Hysajn.

Në portë bie në sy rkthimi i Berishës, ndërsa mesfusha do të formohet nga Seferi, Asllani e Ramadani. Hoxha e Muçi, në mbështetje të Manajt në sulm.

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