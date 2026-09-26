Tension i lartë për ndeshjen Izrael-Irlandë…
Tensioni është i lartë rreth ndeshjes së Ligës së Kombeve midis Izraelit dhe Irlandës, e planifikuar për të dielën në Debrecen të Hungarisë. Portieri rezervë i Irlandës, Gavin Bazunu, fillimisht shprehu dëshirën e tij për të mos marrë pjesë në ndeshje dhe të paktën katër nga shokët e tij të ekipit thuhet se janë gati t’i bashkohen atij.
Ekipi është nën presion në rritje në shtëpi, ku solidariteti me palestinezët është i fortë, për të bojkotuar të dyja ndeshjet: të parën e planifikuar për të dielën dhe të dytën, ndeshjen e Irlandës në shtëpi, e planifikuar për 4 tetor në Serbi.
Në fund, ndeshja do të zhvillohet sipas planit, pavarësisht shtyrjes së konferencës për shtyp para ndeshjes dhe vonesës në stërvitje.
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