GJERMANI – Merz: Presidenti i ardhshëm i vendit duhet të jetë një grua
BERLIN, 2 nëntor /ATSH-DPA/ – Kancelari gjerman Friedrich Merz ka deklaruar se presidenti i ardhshëm i Gjermanisë duhet të jetë një grua.
“Do t’i propozoj partisë një kandidate të përbashkët, një grua”, tha sot kancelari Merz gjatë një konference me drejtuesit e partisë së tij.
“Jam i vendosur në bindjen time se duhet të jetë një grua”, shtoi ai.
Në 77 vitet e historisë së Republikës Federale të Gjermanisë, vendi ka pasur 12 presidentë dhe të gjithë kanë qenë burra.
Presidenti gjerman zgjidhet nga një Asamble Federale, e përbërë nga deputetët e Bundestagut dhe përfaqësues të 16 landeve gjermane.
Kjo asamble do të mblidhet më 30 janar për të vendosur pasuesin e presidentit aktual, Frank-Walter Steinmeier, mandati i dytë pesëvjeçar i të cilit përfundon në marsin e ardhshëm.
Bashkimi Kristian-Social (CSU), partia simotër bavareze e CDU-së së Merzit, kërkon të propozojë për këtë post kryetaren e Parlamentit të Bavarisë, Ilse Aigner.
Kandidatura e saj ka siguruar tashmë mbështetjen e përfaqësuesve të të gjelbërve dhe të social-demokratëve.
Megjithatë, Merz këmbëngul se CDU-ja, si partia më e madhe në Asamblenë Federale, ka të drejtën të propozojë kandidaten.
Mes emrave të tjerë që po përmenden nga kampi konservator janë kryetarja e Bundestagut, Julia Klöckner, ministrja e Arsimit Karin Prien, ish-kryetarja e CDU-së Annegret Kramp-Karrenbauer dhe presidentja e Komisionit Evropian, Ursula von der Leyen.
Presidenti gjerman përfaqëson vendin në arenën ndërkombëtare, shpall zyrtarisht shpërndarjen e Bundestagut, dekoron personalitete, nënshkruan traktatet dhe ligjet, si dhe ka kompetencën për të akorduar falje./ /Ad.Ab./ a.jor.
Komentet
Bëhu i pari që komenton!
Lini një Koment të Ri
Për t'u përgjigjur një komenti specifik, kliko butonin 💬 Përgjigju poshtë atij komenti.