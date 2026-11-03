Konjufca pret në takim përfaqësuesen e SHBA-së, diskutojnë prioritetet e partneritetit
E Ngarkuara me Punë e Ambasadës së Shteteve të Bashkuara të Amerikës në Kosovë, Anu Prattipati, është takuar me zëvendëskryeministrin e parë të Kosovës dhe ministrin e Punëve të Jashtme dhe Diasporës, Glauk Konjufca.
Sipas njoftimit të Ambasadës Amerikane në Prishtinë, në takim është diskutuar për prioritetet kryesore të partneritetit ndërmjet Kosovës dhe SHBA-së, si dhe mundësitë për thellimin e bashkëpunimit diplomatik.
Palët kanë diskutuar gjithashtu për avancimin e interesave të përbashkëta në diplomacinë ekonomike, stabilitetin rajonal dhe sigurinë.
Tema: kryesore
Komentet
Bëhu i pari që komenton!
Lini një Koment të Ri
Për t'u përgjigjur një komenti specifik, kliko butonin 💬 Përgjigju poshtë atij komenti.