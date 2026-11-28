GJERMANI – Një dron alarmon autoritetet, ndërpritet përkohësisht aktiviteti në aeroportin e Këln-Bonit
– Një dron i pikasur në hapësirën ajrore mbi aeroportin e Këln-Bonit në Gjermani shkaktoi ndërprerjen e të gjitha operacioneve ajrore për rreth dy orë e gjysmë, mbrëmjen e së premtes, duke pezulluar përkohësisht si ngritjet, ashtu edhe uljet e avionëve, shkruan WAM agency.
Sipas një zëdhënëseje të aeroportit, objekti fluturues u vu re pak para orës 22:00. Menjëherë pas konstatimit të tij, autoritetet vendosën të ndalonin të gjitha lëvizjet ajrore, si masë paraprake për garantimin e sigurisë së pasagjerëve dhe të personelit të aeroportit.
Shërbimi gjerman i navigimit ajror nisi verifikimet për incidentin, ndërsa autoritetet ndoqën situatën për të përcaktuar nëse ekzistonte ndonjë rrezik për trafikun ajror.
Pak pas mesnatës, shërbimi i navigimit ajror dha sinjalin e gjelbër për rifillimin e operacioneve, duke i dhënë fund pezullimit që kishte zgjatur rreth dy orë e gjysmë.
Incidenti shkaktoi ndërprerje të përkohshme të aktivitetit në një nga aeroportet e rëndësishme të Gjermanisë.
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