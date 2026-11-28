Abdixhiku uron 28 Nëntorin-Flamuri u ruajt në shtëpitë shqiptare, sot valëvitet i lirë krah flamurit të Republikës së Kosovës
Kryetari i Lidhjes Demokratike të Kosovës, Lumir Abdixhiku, ka uruar shqiptarët për 28 Nëntorin, duke kujtuar shpalljen e Pavarësisë së Shqipërisë në Vlorë dhe sakrificën e brezave shqiptarë për ruajtjen e flamurit kombëtar.
Në një postim në Facebook, Abdixhiku ka shkruar se më 28 Nëntor 1912 flamuri i një kombi u bë flamuri i një shteti, ndërsa ka theksuar se në Kosovë breza të tërë e ruajtën atë edhe në kohët kur valëvitja e tij ishte e ndaluar, shkruan Telegrafi.
Ai ka rikujtuar se flamuri shqiptar u ruajt nëpër shtëpi, u mor në mërgim dhe u bë simbol i qëndresës së atyre që vuajtën burgje dhe luftuan për liri.
“Pavarësinë e shpallën në Vlorë. Festën e kemi në secilën shtëpi shqiptare”, ka shkruar Abdixhiku.
Kreu i LDK-së ka theksuar se përgjegjësia e brezit të sotëm është që gjeneratave të ardhshme t’u lërë një shtet të fortë e të drejtë, një shoqëri të bashkuar dhe një atdhe ku të rinjtë dëshirojnë ta ndërtojnë jetën e tyre.
Në fund të mesazhit, Abdixhiku ka uruar të gjithë shqiptarët kudo që ndodhen për festën e 28 Nëntorit./Telegrafi/
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