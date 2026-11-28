Shiroka-Pula dhe Kurti krah Begajt e Ramës në ngritjen e flamurit në Vlorë
Krerët shtetërorë të Kosovës dhe Shqipërisë janë bërë bashkë në Vlorë për kremtimin e 28 Nëntorit.
Presidentja e Kosovës, Justina Shiroka-Pula, dhe kryeministri Albin Kurti kanë marrë pjesë në ceremoninë solemne të ngritjes së Flamurit Kombëtar, me rastin e 114-vjetorit të shpalljes së Pavarësisë së Shqipërisë.
Ata janë shfaqur përkrah presidentit të Shqipërisë, Bajram Begaj, dhe kryeministrit Edi Rama.
Në ceremoni kanë marrë pjesë edhe kryetari i Kuvendit të Shqipërisë, Niko Peleshi, dhe kryetarja e Bashkisë së Vlorës, Brunilda Mersini.
Më 28 nëntor 1912, në Vlorë, Ismail Qemali shpalli Pavarësinë e Shqipërisë, duke shënuar një nga ngjarjet më të rëndësishme të historisë së kombit shqiptar.
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