Gjermania gjen fitoren e parë, Portugalia “harron” Ronaldon, barazon Holanda
Në Grupin A2, Gjermania e Jürgen Klopp siguroi fitoren e parë, duke dënuar Serbinë me humbjen e tretë radhazi. Suksesi i gjermanëve erdhi falë një goli në pjesën e parë nga Bischof dhe një goli të dytë nga Ëirtz. Ndeshja në Allianz Arena përfundoi 2-0.
Portugalia pa Cristiano Ronaldon mundi Danimarkën 4-2. Ekipi portugez e nisi fuqishëm ndeshjen, duke marrë epërsinë pas 13 minutash me anë të Cancelos, i asistuar nga Gonçalo Ramos. Dhjetë minuta më vonë, Damsgaard vendosi barazpeshën, ndërsa Ramos kaloi përsëri portugezët në avantazh. Danimarka barazoi përsëri në fillim të pjesës së dytë, me një kundërsulm të shkëlqyer nga Hojlund. Megjithatë, Portugalia mbeti e palëkundur, duke marrë epërsinë me anë të Vitinhas dhe duke vulosur fitoren me Joao Felix. Ndeshja përfundoi 4-2 për ekipin e Jorge Jesus, i cili u rikthye fuqishëm pas incidentit të Cristiano Ronaldos. Portugalia tani ka nëntë pikë, e ndjekur nga Danimarka, Norvegjia dhe Uellsi.
Ndeshja midis një Greqie gjithnjë e më surprizuese dhe Holandës së Xavit përfundoi në barazim 2-2. Grekët morën një epërsi prej dy golash në 45 minutat e para falë Ioannidis dhe Masouras. Holanda ngushtoi diferencën me anë të Van Dijk në minutën e 59-të, përpara se të gjente golin e barazimit me anë të Tijjani Reijnders.
Greqia mbetet në krye të grupit me shtatë pikë, e ndjekur nga Portokallinjtë me pesë. Gjermania është e treta me katër, përpara Serbisë, e cila është ende në vendin e fundit me zero pikë.
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