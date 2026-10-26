Gjykata liron tre protestues të ndaluar: Njëri prej tyre u arrestua në mënyrë të paligjshme
Gjykata Penale ka urdhëruar lirimin e tre protestuesve të ndaluar nga Policia e Shtetit gjatë revoltave studentore kundër qeverisë, të cilat po vijojnë për të 14-tën ditë me radhë.
Për dy prej të ndaluarve, Rezart Vozga dhe Jurgen Rizai, trupa gjykuese caktoi masën e sigurisë “Detyrim paraqitjeje”, pasi e vlerësoi ligjore procedurën e arrestimit të tyre. Ndërkohë, për protestuesin e tretë, gjykata konstatoi se arrestimi ishte kryer në mënyrë të paligjshme, duke urdhëruar lirimin e tij të menjëhershëm pa asnjë masë shtrënguese.
Revolta e studentëve nisi fillimisht si një grumbullim paqësor përpara Ministrisë së Arsimit për shkak të pakënaqësive të akumuluara mbi tarifat e studimit, cilësinë e mësimdhënies dhe kushtet në konvikte. Sidoqoftë, tubimet u përshkallëzuan me shpejtësi në përplasje të ashpra, bllokim rrugësh dhe dëmtime të godinave institucionale e bankare, ndërsa studentët vijojnë të kërkojnë dorëheqjen e kryeministrit Edi Rama.
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