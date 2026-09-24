Gjyqtari federal rrëzon ndalimin e Trump ndaj CNN, MS NOW dhe Politico — urdhëron kthimin e aksesit në Shtëpinë e Bardhë
Një gjykatë federale në Uashington i dha të enjten një goditje të rëndë administratës Trump, duke urdhëruar rikthimin e menjëhershëm të aksesit në Shtëpinë e Bardhë për gazetarët e CNN, MS NOW dhe Politico, pasi gjeti se ndalimi ka gjasa të jetë jokushtetues.
Gjyqtari federal Tim Kelly i rrethit të Uashingtonit vendosi në favor të tre mediave, të cilat e kishin paditur administratën pasi Trump shpalli më 18 shtator ndalimin e tyre. Në rrjetet sociale, presidenti kishte shkruar se CNN, MS NOW dhe Politico “nuk duhet të shkruajnë apo raportojnë vazhdimisht FIKSION dhe GËNJESHTRA”.
Avokatët e Departamentit të Drejtësisë u përpoqën ta justifikonin ndalimin me arsye të sigurisë kombëtare, por gjyqtari nuk u bind. Kelly gjeti se heqja e kartave të akreditimit të gazetarëve ishte bërë pa një “proces të rregullt kushtetueshëm të mjaftueshëm”: individët duhet të njoftohen dhe të kenë mundësinë të dëgjohen para se qeveria t’u heqë një interes të mbrojtur kushtetueshëm. Administrata i njoftoi gazetarët për mundësinë e apelimit vetëm të mërkurën — ditë pas konfiskimit të kartave.
Ky është i njëjti gjyqtar Kelly — i emëruar në këtë post nga vetë Trump në vitin 2017 — që në vitin 2018 vendosi kundër administratës Trump në rastin e gazetarit Jim Acosta të CNN-së, pasi asokohe Shtëpia e Bardhë i kishte hequr akreditimin. Vendimi i së enjtes shënon një disfatë të re të madhe për Trumpin në një nga betejat e tij më të ashpra me mediat.
Burimi: Reuters
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