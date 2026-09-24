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Amerika

Pa vendim pas seancës për ndalimin e mediave nga Trump: gjyqtari shpreh shqetësime kushtetuese

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Ndërtesa e gjykatës federale në Uashington, ku u mbajt seanca për padinë e CNN, MS NOW dhe Politico kundër ndalimit të Trump-it.

UASHINGTON — Gjyqtari federal Timothy Kelly nuk dha vendim të mërkurën pas seancës së shumëpritur për kërkesën e CNN, MS NOW dhe Politico për një urdhër të përkohshëm që do t’u rikthente gazetarëve lejet e shtypit të Shtëpisë së Bardhë. Megjithatë, Kelly — i emëruar vetë nga Trump — la të kuptohet se është i hapur për ta miratuar urdhrin, ndërsa shprehu shqetësime se ndalimi mund të shkelë Kushtetutën.

Seanca u mbajt në Gjykatën e Qarkut të Uashingtonit dhe zgjati disa orë, me avokatët e mediave që e quajtën rastin një provë thelbësore për lirinë e shtypit në Shtetet e Bashkuara. Gjyqtari Kelly tha se do të përpiqet të vendosë “sa më shpejt që të mundet”, duke mos caktuar një datë konkrete.

Gjatë seancës, Kelly vuri në dukje se vendimet e mëparshme gjyqësore kanë vendosur se gazetarët kanë të drejtë për procedura të caktuara para se t’u hiqen lejet e shtypit. Ai iu referua edhe urdhrit të tij të vitit 2018, me të cilin i riktheu lejen e shtypit gazetarit të CNN Jim Acosta, pas përpjekjes së administratës së parë Trump për ta përjashtuar nga Shtëpia e Bardhë.

Avokati i mediave, Theodore Boutrous, tha se çështja prek “thelbin e Amendamentit të Parë” dhe e quajti pretendimin e administratës për siguri kombëtare një fasadë — duke theksuar se deklarata fillestare e Trump për ndalimin nuk përmendte fare sigurinë. Në anën tjetër, avokati i administratës, Michael Velchik, argumentoi se Trump nuk po diskriminon gazetarët për pikëpamjet e tyre, duke thënë si shembull “ABC is the worst”, dhe se gazetarët nuk kanë “kartë të lirë” vetëm sepse presidenti i ka kritikuar.

Gjyqtari ngriti edhe një skenar hipotetik: Shtëpia e Bardhë mund t’i hiqte lejen një gazetari nëse do të kishte prova se i dha informacione të klasifikuara një armiku të huaj. Por Boutrous u përgjigj se kjo do të ishte “një rrethanë krejtësisht tjetër” dhe se nuk ka lidhje me rastin aktual.

Konteksti i padisë është i gjatë: Trump njoftoi ndalimin më 18 shtator për mediat që i quan “lajme të rreme”, gazetarët u mohuan hyrjen në Shtëpinë e Bardhë më 19 shtator, dhe tri organizatat mediatike paditën më 21 shtator, duke e quajtur ndalimin “sulm të drejtpërdrejtë ndaj Amendamentit të Parë”. Trump iu përgjigj në gjykatë më 22 shtator se “qasja në Shtëpinë e Bardhë është privilegj — jo e drejtë”. USA Today është një nga dhjetëra organizata mediatike që po kërkojnë të paraqesin bashkërisht një dokument në mbështetje të padisë.

Burimi: USA Today

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