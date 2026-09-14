Goditi me grusht qytetarin gjatë tubimit, kryepolici Hita pezullon efektivin e “Shqiponjave”, nis edhe hetimi!
Policia e Shtetit ka pezulluar nga detyra këtë të hënë, 14 shtator, një efektiv të Forcës së Posaçme “Shqiponja”, pasi në rrjetet sociale u publikua një video ku ai shfaqet duke goditur me grusht një qytetar të shoqëruar gjatë tubimit të sotëm në “Rrugën e Durrësit”, në Tiranë.
Siç njoftohet zyrtarisht, Drejtori i Përgjithshëm i Policisë së Shtetit, Skënder Hita, urdhëroi menjëherë pezullimin e efektivit, inspektor J. H.
Ndërkohë, Drejtoria e Standardeve Profesionale ka nisur një hetim disiplinor ndaj tij. Hetimi do të fokusohet te përdorimi i dyshuar i paligjshëm dhe i pajustifikuar i forcës.
Policia e Shtetit deklaron se nuk do të tolerojë shkeljet e ligjit dhe standardeve profesionale nga punonjësit e saj.
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