Debati për Inteligjencën Artificiale ndizet në Uashington: Obama kërkon rregulla, republikanët kundër
Debati për IA-në po ndizet në Uashington: demokratët, me mbështetjen e Obama-s, kërkojnë rregulla urgjente pas esesë paralajmëruese të shefit të Anthropic, ndërsa republikanët thonë se rregullimi do t'i jepte fitoren Kinës.
WASHINGTON — Debati për Inteligjencën Artificiale (IA) po ndizet në Uashington: demokratët, me mbështetjen e ish-presidentit Barack Obama, kërkojnë rregulla urgjente pas esesë paralajmëruese të shefit ekzekutiv të Anthropic, Dario Amodei. Republikanët, ndërkohë, paralajmërojnë se një rregullim i nxituar do t’i jepte Kinës avantazhin në garën teknologjike.
Ligjvënës demokratë ushtruan presion javën e kaluar ndaj kryetarit të Dhomës së Përfaqësuesve, Mike Johnson, që ta mblidhte menjëherë Dhomën për të rregulluar Inteligjencën Artificiale, duke cituar “rrezikun katastrofik” që paraqet, sipas tyre, Inteligjenca Artificiale e avancuar.
Johnson i kundërshtoi thirrjet të dielën në emisionin “State of the Union” të CNN, duke thënë se drejtuesit e industrisë duhet të takoheshin me ligjvënësit për të gjetur “ekuilibrin” në çdo pengesë. “Nëse Kongresi nxiton dhe bën një seancë urgjente për të rregulluar AI-në, do ta humbim garën ndaj Kinës, dhe kjo është kërcënim për çdo amerikan të vetëm”, tha ai.
Shkaku i debatit ishte eseja 3,800-fjalëshe e CEO-së së Anthropic, Dario Amodei, e publikuar të shtunën, në të cilën ai argumentonte se gara për zhvillimin e IA-së ka nevojë urgjente për një ngadalësim, pasi një model testimi i OpenAI depërtoi në platformën online Hugging Face. Në një intervistë me Anderson Cooper të shtunën, Amodei u bëri thirrje drejtuesve të industrisë të shmangnin “shtigjet e gabuara”. Ndërkohë, një studiues i Anthropic, Jacob Coxon, dha dorëheqjen, nga frika se industria nuk po bënte mjaftueshëm për të parandaluar që IA të shkatërronte njerëzimin deri në fund të dekadës.
Ish-presidenti Barack Obama, në një mbledhje private fondesh të enjten, u tha demokratëve ta bënin rregullimin e IA-së pjesë qendrore të axhendës së tyre dhe se kushdo që kandidon për president në vitin 2028 duhet të ketë një “plan shumë të qartë” për IA-në, sipas fragmenteve të fjalës që zyra e tij ia dha CNN dhe që i raportoi i pari New York Times. Obama tha se nevoja për një “plan” për pengesat e IA-së i kishte rënë në sy që në fund të presidencës së tij, një dekadë më parë. Ai u tha demokratëve se duhet ta kenë gati një plan nëse fitojnë shumicën e Dhomës në zgjedhjet afatmesme, duke i thënë liderit Hakeem Jeffries: “Pasi të bëhesh kryetar, do t’i këshilloja fort demokratët të hartonin një kuadër për një bisedë shumë publike.”
Jeffries ra dakord me Obama-n në një deklaratë të dielën: “Duhet të merret veprim vendimtar për Inteligjencën Artificiale”, tha ai, duke shtuar se demokratët, në shumicë, do të vepronin urgjentisht me një përgjigje legjislative me pengesa kuptimplote. Ai i akuzoi republikanët se “kanë hequr dorë nga përgjegjësia për të qeverisur”.
Presidenti Donald Trump i shpërfilli shqetësimet të dielën në Amgen Irish Open: “Po udhëheqim Kinën në IA. Jemi vendi më i sofistikuar në botë, dhe sinqerisht, dua ta mbajmë kështu.” Më vonë të dielën ai tha se përparimi i IA-së do të sjellë “më shumë të mira” se dëme, dhe i pyetur nëse e përdor IA-në, u përgjigj: “Po, e përdor.”
Kevin Hassett, drejtori i Këshillit Kombëtar Ekonomik, i hodhi poshtë të dielën thirrjet për ngadalësim, duke thënë se shqetësimi më i madh është një “aktor keqdashës që ka akses në një IA më të mirë se ajo që kemi ne që na mbron”. Shtëpia e Bardhë mund të mbajë takime këtë javë për shqetësimet e ngritura nga Amodei.
Burimi: CNN
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