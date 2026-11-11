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Mali i Zi

Grand Prix në Nikshiq për Ozren Grabariqin: roli i Salvador Dalisë në “Contra Mundum” shpallet më i miri mashkullor

Aktori Ozren Grabariq u nderua me Grand Prix për rolin më të mirë mashkullor në Festivalin e 22-të Ndërkombëtar të Aktori në Nikshiq, për portretin e Salvador Dalisë në shfaqjen "Contra Mundum", e cila në tetë pjesëmarrje festivalesh ka fituar gjithsej 19 çmime.

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Ozren Grabariq në shfaqjen 'Contra Mundum' — Grand Prix në Festivalin Ndërkombëtar të Aktorit në Nikshiq (Foto: CdM)

Festivali i 22-të Ndërkombëtar i Aktorit në Nikshiq, i mbajtur nga 5 deri më 10 nëntor nën sloganin “Të luajmë me zemër”, e mbylli edicionin me çmimin kryesor për rolin mashkullor: Grand Prix iu dha aktorit Ozren Grabariq për interpretimin e tij në shfaqjen “Contra Mundum”, siç njofton portali CdM.

Grabariqi në shfaqje sjell një portret të pazakontë të piktorit Salvador Dali, përmes një ndërthurjeje të shprehjes dramatike, muzikore dhe performuese. Për fituesit e çmimeve të festivalit vendosi juria profesionale në përbërje Miodrag Krivokapiq, kryetar jurie, Danica Maksimoviq dhe Stevan Vukoviq, ndërsa në arsyetimin e saj juria theksoi lehtësinë e interpretimit dhe diapazonin e jashtëzakonshëm të mjeteve aktoriale të Grabariqit, duke e quajtur paraqitjen e tij një kënaqësi të vërtetë aktoriale.

Shfaqja “Contra Mundum” u dha premierë më 1 korrik 2025 në skenën e Qendrës së Kulturës në Tivat. E frymëzuar nga autobiografia “Jeta e fshehtë e Salvador Dalisë”, ajo rishqyrton marrëdhënien e artistit me shoqërinë, kufijtë e lirisë krijuese dhe nevojën e individit për të mbetur autentik në një botë konformizmi.

Çmimi i Nikshiqit është një tjetër njohje për këtë produksion: sipas CdM-së, në tetë pjesëmarrjet e deritanishme në festivale, shfaqja “Contra Mundum” ka fituar gjithsej 19 çmime.

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