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Prokuroria urdhëron arrestimin e tre drejtuesve të “Milenijum tim” dhe “Denjub Riversajd” për punimet pa leje te hoteli “Jugoslavija”

Prokuroria Themelore e Tretë në Beograd i dha policisë urdhër me shkrim për gjetjen dhe arrestimin e tre personave përgjegjës të dy kompanive, të dyshuar për ndërtim pa leje në vendin e ish-hotelit "Jugoslavija".

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Shenja e kompanisë Millennium në Beograd. Foto: N1

Prokuroria Themelore e Tretë në Beograd i ka dhënë policisë një urdhër të qartë me shkrim për gjetjen dhe arrestimin e tre personave përgjegjës të kompanive “Milenijum tim” (Millennium Team) dhe “Denjub Riversajd” (Danube Riverside), siç njofton Danas, duke iu referuar agjencisë FoNet. Urdhri ka të bëjë me S.V. dhe I.B., persona përgjegjës të “Milenijum tim”, si dhe me A.Đ., person përgjegjës i “Denjub Riversajd”.

Sipas raportimit të N1-së, të tre dyshohen për veprën penale të ndërtimit pa leje ndërtimi, sipas nenit 219a të Kodit Penal, në vendin e ish-hotelit “Jugoslavija” në Beograd. Për ato punime, sipas prokurorisë, nuk ekziston leja e duhur e ndërtimit.

Prokuroria kishte hapur më parë një hetim për këtë rast. Me urdhër të saj, inspektimi i ndërtimit shkoi në vendin e punimeve dhe u mblodh dokumentacioni përkatës.

Sot, në stacionin e policisë, të tre personat deklaruan se kishin paraqitur kërkesa pranë Prokurorisë së Lartë Publike në Beograd për përjashtimin e kryeprokurorit të Prokurorisë Themelore të Tretë, të prokurorit veprues dhe të dy ekspertëve të angazhuar në këtë çështje.

Prokuroria Themelore e Tretë thotë se Prokuroria e Lartë nuk e ka informuar atë për këto kërkesa. Duke iu referuar urgjencës dhe afateve ligjore, ajo i bëri thirrje Prokurorisë së Lartë që të vendosë pa vonesë, në mënyrë që procedimi të vazhdojë pa pengesa dhe në përputhje me ligjin.

Ndërkohë, sot Ministria e Ndërtimit, Transportit dhe Infrastrukturës refuzoi si të paplotë kërkesën e Danube Riverside, në pronësi të Millennium Team, për leje ndërtimi për fazën e parë të kompleksit — hotel me objekte tregtare dhe garazh nëntokësor. Kushtet formale nuk ishin përmbushur, për shkak të dokumentacionit të paplotë ose të paharmonizuar, si dhe mungesës së pëlqimeve dhe kontratave për infrastrukturën. Investitori mund t’i korrigjojë mangësitë dhe të paraqesë sërish një kërkesë të harmonizuar brenda 30 ditëve nga publikimi i vendimit.

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