25 March 2026
EUR/USD 1.1597 EUR/GBP 0.8655 EUR/CHF 0.9151 EUR/ALL 95.9660 EUR/MKD 61.6950 EUR/RSD 117.4136 EUR/TRY 51.4683 EUR/JPY 184.13 EUR/CAD 1.5951
25 Mar 2026
Republika e Diellës: teatër në vilën 30 Banesa dhe hapësirat private nuk garantohen si të paprekshme! 2 vite burg për tjetërsim pronash në Himarë Arrestimi i 4 shqiptarëve, Berisha: Nëse nuk lirohen menjëherë, do protestojmë te ambasada serbe në Tiranë Gripi i shpendëve/ Shfaqet në Itali rasti i parë te njeriu në kontinentin evropian, ja gjendja e tij
Gripi i shpendëve/ Shfaqet në Itali rasti i parë te njeriu në kontinentin evropian, ja gjendja e tij

· 2 min lexim

Është identifikuar në Lombardi, Itali rasti i parë i infektimit të njeriut nga gripi i shpendëve në Evropë. Rajoni ka identifikuar një rast infeksioni me virusin e gripit A(H9N2) me origjinë shtazore, që zakonisht shkakton simptoma të lehta.

Pacienti është përshkruar si një person delikat, me sëmundje të tjera bashkëshoqëruese, i ardhur nga një vend jashtë Evropës, ku besohet se ka kontraktuar infeksionin. Aktualisht ai ndodhet në spital, njoftoi ministria e Shëndetësisë së Italisë.

Ekspertët shpjegojnë se gripi i shpendëve transmetohet përmes kontaktit të drejtpërdrejtë me shpendë të infektuar, veçanërisht pulat, ose përmes kontakteve me mjedise dhe materiale të kontaminuara.

Rastet njerëzore mund të jenë me patogjenitet të lartë apo të ulët sipas shkallës së sëmundjes.

Rasti i parë shkakton infeksion serioz sistemik me vdekshmëri të lartë, ndërsa i  dyti shkakton simptoma të lehta ose aspak të frymëmarrjes, por mund të evoluojë në forma më agresive.

Ministria e Shëndetësisë ka njoftuar se të gjitha verifikimet janë kryer menjëherë, kontaktet e pacientit janë identifikuar dhe situata po monitorohet vazhdimisht. Është aktivizuar bashkëpunimi me Rajonin e Lombardisë, Institutin Superior të Shëndetit dhe një grup ekspertësh laboratorikë ndërkombëtarë, dhe aktualisht nuk raportohet asnjë situatë kritike.

