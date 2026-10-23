Grup për të drejtat dokumenton 491 shkelje të Huthi-ve në Taiz brenda nëntë ditëve: 130 civilë të vrarë
Një grup jemenas për të drejtat e njeriut ka dokumentuar 491 shkelje të kryera nga lëvizja Huthi në governoratin Taiz brenda nëntë ditëve, nga 14 deri më 22 tetor, siç njofton Al Jazeera duke cituar agjencinë e lajmeve Saba.
Sipas Fondacionit të Fuqizimit të Grave Jemenase, bombardimet, zjarri i snajperëve, minat dhe sulmet ndaj zonave të banuara kanë lënë 130 civilë të vrarë gjatë periudhës së dokumentuar. Raporti numëron gjithashtu 68 rrëmbime dhe 74 bastisje shtëpish të kryera nga luftëtarët Huthi.
Grupi ka regjistruar rreth 356 predha të lëshuara ndaj zonave të Taizit, mes tyre 9 raketa balistike, ndërsa 52 shtëpi dhe 29 automjete janë dëmtuar nga sulmet. Taizi, qyteti i tretë më i madh i Jemenit, mbetet një nga frontet më të ashpra të luftës mes Huthi-ve të mbështetur nga Irani dhe forcave të qeverisë së njohur ndërkombëtarisht.
Në një nga episodet më të rënda të dokumentuara, një ambulancë u godit në zonën al-Sarari: sipas raportit, nga sulmi u vranë një paramedik dhe një vajzë e re, ndërsa një mjek mbeti i plagosur.
Fondacioni i bëri thirrje komunitetit ndërkombëtar të hapë hetime të pavarura për shkeljet e dokumentuara dhe të garantojë mbrojtjen e civilëve dhe të personelit mjekësor në Taiz, ku luftimet janë intensifikuar javët e fundit paralelisht me përshkallëzimin rajonal të luftës SHBA–Iran.
Komentet
Bëhu i pari që komenton!
Lini një Koment të Ri
Për t'u përgjigjur një komenti specifik, kliko butonin 💬 Përgjigju poshtë atij komenti.