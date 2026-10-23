🌤️
Tiranë 15°C · Kryesisht kthjellët 23 Tetor 2026
S&P 500 7,663 ▼1.21%
DOW 52,868 ▲0.02%
NASDAQ 26,009 ▼2.6%
NAFTA 100.56 ▲1.1%
ARI 4,029 ▼0.77%
💱 VALUTAT
EUR/USD 1.1217 EUR/GBP 0.8374 EUR/CHF 0.9212 EUR/ALL 90.6854 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.4729 EUR/TRY 55.7579 EUR/JPY 176.02 EUR/CAD 1.5719 EUR/USD 1.1217 EUR/GBP 0.8374 EUR/CHF 0.9212 EUR/ALL 90.6854 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.4729 EUR/TRY 55.7579 EUR/JPY 176.02 EUR/CAD 1.5719
₿ CRYPTO
BTC $81,874 ▼ -0.78% ETH $2,409 ▼ -1.05% XRP $1.3288 ▼ -1.01% SOL $104.7300 ▲ +0.07%
S&P 500 7,663 ▼1.21 % DOW 52,868 ▲0.02 % NASDAQ 26,009 ▼2.6 % NAFTA 100.56 ▲1.1 % ARI 4,029 ▼0.77 % S&P 500 7,663 ▼1.21 % DOW 52,868 ▲0.02 % NASDAQ 26,009 ▼2.6 % NAFTA 100.56 ▲1.1 % ARI 4,029 ▼0.77 %
EUR/USD 1.1217 EUR/GBP 0.8374 EUR/CHF 0.9212 EUR/ALL 90.6854 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.4729 EUR/TRY 55.7579 EUR/JPY 176.02 EUR/CAD 1.5719 EUR/USD 1.1217 EUR/GBP 0.8374 EUR/CHF 0.9212 EUR/ALL 90.6854 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.4729 EUR/TRY 55.7579 EUR/JPY 176.02 EUR/CAD 1.5719
23 Tet 2026
Breaking
Plagosi me armë zjarri të riun dhe i vodhi makinën, arrestohet 47-vjeçari në Rinas MOSKË – Putin: Rusia e gatshme të rifillojë negociatat trepalëshe për Ukrainën Hapet sot në San Francisko «Awaking Beauty»: rreth 200 vepra të Eyvind Earle, artistit që i dha pamjen «Bukuroshes së fjetur» Skandali i ndeshjeve të trukuara në basketbollin grek: nisin sot apologjitë, dosja zbulon SMS-të “tepër sekrete” dhe dy dëshmitarët kyç Nis në Selanik gjyqi në Apel për vrasjen e Alkis Kampanos, prokuroria kërkon dënime më të rënda për 12 të dënuarit
Menu
Konflikti SHBA - Iran

Grup për të drejtat dokumenton 491 shkelje të Huthi-ve në Taiz brenda nëntë ditëve: 130 civilë të vrarë

· 2 min lexim
Pamje e qytetit Taiz në Jemen (Foto: Wikimedia Commons, CC BY-SA 2.0)

Një grup jemenas për të drejtat e njeriut ka dokumentuar 491 shkelje të kryera nga lëvizja Huthi në governoratin Taiz brenda nëntë ditëve, nga 14 deri më 22 tetor, siç njofton Al Jazeera duke cituar agjencinë e lajmeve Saba.

Sipas Fondacionit të Fuqizimit të Grave Jemenase, bombardimet, zjarri i snajperëve, minat dhe sulmet ndaj zonave të banuara kanë lënë 130 civilë të vrarë gjatë periudhës së dokumentuar. Raporti numëron gjithashtu 68 rrëmbime dhe 74 bastisje shtëpish të kryera nga luftëtarët Huthi.

Grupi ka regjistruar rreth 356 predha të lëshuara ndaj zonave të Taizit, mes tyre 9 raketa balistike, ndërsa 52 shtëpi dhe 29 automjete janë dëmtuar nga sulmet. Taizi, qyteti i tretë më i madh i Jemenit, mbetet një nga frontet më të ashpra të luftës mes Huthi-ve të mbështetur nga Irani dhe forcave të qeverisë së njohur ndërkombëtarisht.

Në një nga episodet më të rënda të dokumentuara, një ambulancë u godit në zonën al-Sarari: sipas raportit, nga sulmi u vranë një paramedik dhe një vajzë e re, ndërsa një mjek mbeti i plagosur.

Fondacioni i bëri thirrje komunitetit ndërkombëtar të hapë hetime të pavarura për shkeljet e dokumentuara dhe të garantojë mbrojtjen e civilëve dhe të personelit mjekësor në Taiz, ku luftimet janë intensifikuar javët e fundit paralelisht me përshkallëzimin rajonal të luftës SHBA–Iran.

Komentet

Bëhu i pari që komenton!

Lini një Koment të Ri

Për t'u përgjigjur një komenti specifik, kliko butonin 💬 Përgjigju poshtë atij komenti.

🔒 Komenti juaj do të publikohet pas miratimit nga moderatori.

Lexo Gjithashtu