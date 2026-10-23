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Konflikti SHBA - Iran

Kanadaja zgjeron paralajmërimin: shmangni çdo udhëtim drejt aeroporteve të Riadit dhe Dammam-it

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Brendësia e Aeroportit Ndërkombëtar King Khalid në Riad (foto arkiv)

Kanadaja e ka zgjeruar paralajmërimin e udhëtimit për Arabinë Saudite, duke u kërkuar qytetarëve të saj të shmangin çdo udhëtim drejt dy aeroporteve më të rëndësishme të mbretërisë, atij King Khalid në Riad dhe atij King Fahd në Dammam, për shkak të aktivitetit të vazhdueshëm ushtarak që po pengon operacionet e fluturimeve, siç njofton Al Jazeera.

Sipas këshillës së përditësuar më 22 tetor nga Qeveria e Kanadasë, kanadezët duhet të shmangin edhe udhëtimet jo-të-domosdoshme në të gjithë Arabinë Saudite, për shkak të situatës së paqëndrueshme të sigurisë në rajon, si dhe çdo udhëtim në provincat Asir, Jazan dhe Najran dhe në zonat brenda 30 kilometrave nga kufiri me Jemenin, ku rreziku i goditjeve me raketa e dronë dhe i mbetjeve nga interceptimet është i lartë.

Këshilla thekson se sulmet me raketa dhe dronë ndaj aeroporteve saudite kanë prekur operacionet dhe kanë shkaktuar ndërprerje fluturimesh në disa aeroporte, se Aeroporti King Khalid i Riadit është aktualisht i mbyllur dhe se sulme të mëtejshme mund të çojnë në mbylljen e hapësirës ajrore saudite, ndërsa aeroporte të tjera mund të mbyllen në çdo kohë, me pak ose aspak paralajmërim.

Qytetarëve kanadezë që ndodhen në mbretëri u kërkohet të përgatisin plane emergjence që nuk mbështeten në ndihmën e qeverisë së Kanadasë për t’u larguar, të marrin në konsideratë nisjen nga aeroportet e vendeve fqinje, të jenë vigjilentë, të ndjekin udhëzimet e autoriteteve lokale dhe të regjistrohen në shërbimin e regjistrimit të kanadezëve jashtë vendit.

Përditësimi kanadez vjen një ditë pasi sulmi ndaj aeroportit të Dammam-it la dy të vrarë dhe tetë të plagosur, ndërsa rebelët Huthi, të mbështetur nga Irani, kanë goditur vazhdimisht aeroportet dhe infrastrukturën energjetike saudite gjatë javëve të fundit, në zgjerimin rajonal të luftës SHBA–Iran.

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