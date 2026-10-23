Mediat e Huthi-ve: dy sulme ajrore godasin ndërtesën e korporatës së ujit në al-Hazm të al-Jawf-it
Mediat e afërta me lëvizjen Huthi raportojnë se forcat qeveritare të Jemenit kanë kryer dy sulme ajrore ndaj ndërtesës së korporatës së ujit në distriktin al-Hazm, në provincën veriore al-Jawf, siç njofton Al Jazeera.
Raportimi i shkurtër nuk jep të dhëna për viktima apo për shkallën e dëmeve në objekt, ndërsa pretendimi nuk është konfirmuar ende në mënyrë të pavarur dhe nuk ka pasur reagim nga forcat qeveritare jemenase.
Al-Hazm, kryeqendra e provincës al-Jawf që kufizohet me Arabinë Saudite, është një nga frontet aktive të luftës në Jemen, ku forcat qeveritare, të mbështetura nga koalicioni i udhëhequr nga Arabia Saudite, përballen me luftëtarët Huthi, të mbështetur nga Irani.
Goditja e infrastrukturës së ujit, nëse konfirmohet, do të rëndonte më tej kushtet e civilëve në një vend ku luftimet e ripërtërira që nga shtatori kanë zhvendosur dhjetëra mijëra njerëz dhe kanë vënë në vështirësi kritike spitalet e shërbimet bazë.
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