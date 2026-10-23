Tiranë 13°C · Pjesërisht vranët 23 Tetor 2026
S&P 500 7,663 ▼1.21%
DOW 52,868 ▲0.02%
NASDAQ 26,009 ▼2.6%
NAFTA 100.29 ▲0.82%
ARI 4,029 ▼0.78%
💱 VALUTAT
EUR/USD 1.1217 EUR/GBP 0.8374 EUR/CHF 0.9212 EUR/ALL 90.6854 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.4729 EUR/TRY 55.7579 EUR/JPY 176.02 EUR/CAD 1.5719 EUR/USD 1.1217 EUR/GBP 0.8374 EUR/CHF 0.9212 EUR/ALL 90.6854 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.4729 EUR/TRY 55.7579 EUR/JPY 176.02 EUR/CAD 1.5719
₿ CRYPTO
BTC $81,748 ▼ -1.37% ETH $2,401 ▼ -1.73% XRP $1.3231 ▼ -1.67% SOL $104.2900 ▼ -1.02%
S&P 500 7,663 ▼1.21 % DOW 52,868 ▲0.02 % NASDAQ 26,009 ▼2.6 % NAFTA 100.29 ▲0.82 % ARI 4,029 ▼0.78 % S&P 500 7,663 ▼1.21 % DOW 52,868 ▲0.02 % NASDAQ 26,009 ▼2.6 % NAFTA 100.29 ▲0.82 % ARI 4,029 ▼0.78 %
EUR/USD 1.1217 EUR/GBP 0.8374 EUR/CHF 0.9212 EUR/ALL 90.6854 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.4729 EUR/TRY 55.7579 EUR/JPY 176.02 EUR/CAD 1.5719 EUR/USD 1.1217 EUR/GBP 0.8374 EUR/CHF 0.9212 EUR/ALL 90.6854 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.4729 EUR/TRY 55.7579 EUR/JPY 176.02 EUR/CAD 1.5719
23 Tet 2026
Breaking
Vranët dhe në disa zona me shi Zyrtarët amerikanë dhe koreano-jugorë: Shanset për një takim Trump-Kim këtë vit po zbehen «Sacrifices» zbulon kastin e premierës Off-Broadway: muzikali për Jerusalemin e lashtë në prag të shkatërrimit Dënohet me tre vjet burg hajduti që preu me thikë hartën 350-vjeçare nga atlasi i muzeut në Greenwich «Clayface» nis fort në box office: 3.5 milionë dollarë nga shfaqjet paraprake, drejt kreut të fundjavës
Menu
Konflikti SHBA - Iran

Mediat e Huthi-ve: dy sulme ajrore godasin ndërtesën e korporatës së ujit në al-Hazm të al-Jawf-it

· 1 min lexim
Banorë transportojnë ujë mes ndërtesave të shkatërruara në Sanaa (foto arkiv)

Mediat e afërta me lëvizjen Huthi raportojnë se forcat qeveritare të Jemenit kanë kryer dy sulme ajrore ndaj ndërtesës së korporatës së ujit në distriktin al-Hazm, në provincën veriore al-Jawf, siç njofton Al Jazeera.

Raportimi i shkurtër nuk jep të dhëna për viktima apo për shkallën e dëmeve në objekt, ndërsa pretendimi nuk është konfirmuar ende në mënyrë të pavarur dhe nuk ka pasur reagim nga forcat qeveritare jemenase.

Al-Hazm, kryeqendra e provincës al-Jawf që kufizohet me Arabinë Saudite, është një nga frontet aktive të luftës në Jemen, ku forcat qeveritare, të mbështetura nga koalicioni i udhëhequr nga Arabia Saudite, përballen me luftëtarët Huthi, të mbështetur nga Irani.

Goditja e infrastrukturës së ujit, nëse konfirmohet, do të rëndonte më tej kushtet e civilëve në një vend ku luftimet e ripërtërira që nga shtatori kanë zhvendosur dhjetëra mijëra njerëz dhe kanë vënë në vështirësi kritike spitalet e shërbimet bazë.

Komentet

Bëhu i pari që komenton!

Lini një Koment të Ri

Për t'u përgjigjur një komenti specifik, kliko butonin 💬 Përgjigju poshtë atij komenti.

🔒 Komenti juaj do të publikohet pas miratimit nga moderatori.

Lexo Gjithashtu