Nis në Selanik gjyqi në Apel për vrasjen e Alkis Kampanos, prokuroria kërkon dënime më të rënda për 12 të dënuarit
Pas dy shtyrjesh, Gjykata e Apelit e Selanikut nisi të premten gjykimin në shkallë të dytë për vrasjen e 19-vjeçarit Alkis Kampanos, ndërsa prokuroria kërkon dënime më të ashpra për 12 tifozët e dënuar në shkallë të parë.
Nën masa të rrepta policore nisi sot, e premte 23 tetor, në Gjykatën e Përzier me Juristë të Apelit në Selanik gjykimi në shkallë të dytë i 12 të akuzuarve për vrasjen e 19-vjeçarit Alkis Kampanos dhe plagosjen e dy miqve të tij, siç njofton Athletiko. Trupi gjykues u formua pas shortit të mesit të shtatorit për gjyqtarët dhe prokurorët e rregullt, ndërsa katër anëtarët e jurisë do të zgjidhen me short në seancën e parë.
Alkis Kampanos u vra natën e 31 janarit 2022 në zonën Harilaou të Selanikut, në një sulm me sfond rivaliteti mes tifozëve të PAOK-ut dhe Arisit, që tronditi opinionin grek. Sipas Athletiko, për përgatitjen e gjyqit u mbajt më herët një takim mes autoriteteve gjyqësore dhe policore për masat e sigurisë brenda dhe jashtë pallatit të drejtësisë, në mënyrë që të shmangen incidentet e regjistruara në seanca të mëparshme të së njëjtës çështje, ndërsa gjykimi do të zhvillohet në sallën më të madhe të katit të tretë, ku pritet të qëndrojnë mbi 30 avokatë, dëshmitarë dhe familjarë.
Në shkallë të parë, shtatë nga 12 të pandehurit u dënuan me burgim të përjetshëm si bashkautorë në vrasje me dashje të mundshme, ndërsa pesë të tjerët morën dënime me afat si ndihmës, siç raportojnë mediat greke. Të dënuarit paraqitën apel, por të njëjtën rrugë ndoqi edhe prokuroria: në korrik 2023, atëherë drejtuesi i Prokurorisë së Apelit të Selanikut, Nikos Kallidis, e apeloi vendimin duke kërkuar dënime më të rënda, pasi vlerësoi se gjykata e shkallës së parë nuk e cilësoi saktë dashjen — nga dashje e drejtpërdrejtë ajo u shndërrua në dashje të mundshme — dhe për këtë arsye, siç thekson Athletiko, çështja do të gjykohet nga e para.
Gjykimi në shkallë të dytë ishte shtyrë tashmë dy herë, në janar dhe në nëntor 2025. Me rastin e nisjes së tij, shoqata sportive Aris kërkoi publikisht dhënien e drejtësisë për Alkisin dhe masa të rrepta mbrojtjeje në ambientet e gjykatës, siç njofton Pressaris.
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