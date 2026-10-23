Skandali i ndeshjeve të trukuara në basketbollin grek: nisin sot apologjitë, dosja zbulon SMS-të “tepër sekrete” dhe dy dëshmitarët kyç
Ish-arbitri Petros Papapetrou, në shtëpinë e të cilit u gjetën 820 mijë euro cash, dëshmon sot i pari në hetimin për trukimin e ndeshjeve në basketbollin grek, ndërsa dosja zbulon mesazhet e presidentit të Federatës, Vangjelis Liolios, dhe dëshmitë e dy dëshmitarëve kyç.
Cikli i apologjive në skandalin e ndeshjeve të trukuara që ka tronditur basketbollin grek hapet sot, e premte, në orën 13:00, me ish-arbitrin Petros Papapetrou, në shtëpinë e të cilit në Katerini hetuesit gjetën 820 mijë euro cash në një kasafortë, siç njofton Hellas Journal. Të gjashtë të akuzuarit — mes tyre presidenti i Federatës Greke të Basketbollit (EOK), Vangjelis Liolios, dhe bashkëpunëtori i tij Giorgos Mavraganis — i mohojnë akuzat për ryshfet, dhe për të gjithë vlen prezumimi i pafajësisë derisa drejtësia të vendosë.
Në qendër të dosjes, sipas Hellas Journal, janë mesazhet që Liolios i dërgonte trajnerit Ilias Papatheodorou në vitet 2023–2025, kur ky i fundit drejtonte Promithean e Patrës: në njërin prej tyre, presidenti i Federatës e informonte paraprakisht për treshen e arbitrave të një ndeshjeje që nuk ishte bërë ende zyrtare, duke shtuar se informacioni ishte “tepër sekret”. Pala e Lioliosit kundërshton se kjo përbën provë ndërhyrjeje, pasi emrat e arbitrave do të publikoheshin gjithsesi brenda pak ditësh.
Pesha e madhe në dosje u jepet dëshmive të dy dëshmitarëve kyç, siç raporton ERTnews, të cituar nga Hellas Journal: një arbitër në aktivitet, i cili pohon se mori pjesë në rreth 30 ndeshje të kategorisë së dytë me rrjedhë të ndikuar pasi iu afrua Mavraganis, dhe një biznesmen i njohur i basketbollit, i cili dëshmon se iu ofruan 50 mijë euro që skuadra e tij të humbiste ndaj Promitheas. Në total, hetimi tre-mujor — i nisur nga tetë denoncime, me në krye atë të klubit Marousi — po shqyrton rreth 50 ndeshje nga viti 2018 deri në 2026, nga kampionatet profesionale deri te ato shkollore dhe të të rinjve.
Çështja ka sjellë tashmë pasoja institucionale: janë pezulluar grantet shtetërore për Federatën dhe ka nisur procedura e kontrollit financiar të saj, siç njofton Hellas Journal. Papapetrou, nga ana e tij, pohon se 820 mijë eurot janë të ardhura të ligjshme nga karriera e tij e gjatë si arbitër ndërkombëtar në EuroLeague dhe në kampionatet greke dhe se disponon dokumentet për ta vërtetuar këtë.
Apologjitë vazhdojnë të dielën në orën 10:00 me Lioliosin dhe Mavraganisin, ndërsa të hënën do të dëshmojnë arbitret Vaso Tsaroucha, Ilias Koromilas dhe Tasos Piloidis. Liolios e quan çështjen një komplot kundër tij dhe, siç njofton Hellas Journal, nga viti 2022 ka paraqitur katër kallëzime kundër personave nga bota e basketbollit, mes tyre pronari i Marousit dhe njëri prej dy dëshmitarëve kyç.
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