☁️
Tiranë 17°C · Vranët 10 Tetor 2026
S&P 500 7,812 ▲0.59%
DOW 51,655 ▲0.83%
NASDAQ 27,366 ▲0.64%
NAFTA 91.85 ▲0.39%
ARI 4,216 ▲1.43%
💱 VALUTAT
EUR/USD 1.1206 EUR/GBP 0.8471 EUR/CHF 0.9305 EUR/ALL 91.7741 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.4011 EUR/TRY 55.2478 EUR/JPY 177.32 EUR/CAD 1.5967 EUR/USD 1.1206 EUR/GBP 0.8471 EUR/CHF 0.9305 EUR/ALL 91.7741 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.4011 EUR/TRY 55.2478 EUR/JPY 177.32 EUR/CAD 1.5967
₿ CRYPTO
BTC $83,090 ▲ +0.91% ETH $2,513 ▲ +1.46% XRP $1.4060 ▲ +1.33% SOL $110.4500 ▲ +1.63%
S&P 500 7,812 ▲0.59 % DOW 51,655 ▲0.83 % NASDAQ 27,366 ▲0.64 % NAFTA 91.85 ▲0.39 % ARI 4,216 ▲1.43 % S&P 500 7,812 ▲0.59 % DOW 51,655 ▲0.83 % NASDAQ 27,366 ▲0.64 % NAFTA 91.85 ▲0.39 % ARI 4,216 ▲1.43 %
EUR/USD 1.1206 EUR/GBP 0.8471 EUR/CHF 0.9305 EUR/ALL 91.7741 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.4011 EUR/TRY 55.2478 EUR/JPY 177.32 EUR/CAD 1.5967 EUR/USD 1.1206 EUR/GBP 0.8471 EUR/CHF 0.9305 EUR/ALL 91.7741 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.4011 EUR/TRY 55.2478 EUR/JPY 177.32 EUR/CAD 1.5967
10 Tet 2026
Breaking
Mickoski: Nuk ekziston “shportë qeveritare” — shporta konsumatore do të prezantohet në Këshillin Ekonomiko-Social Grupi “Perseida” do ta përfaqësojë Maqedoninë në finalen ndërkombëtare të Imagine Music Experience në Bruksel Piktorja e harruar e teozofisë zbulohet në Londër: Ethelwynne Quail hap ekspozitën e parë në jetën e saj artistike «Jailer 2» i Rajinikanth thyen rekorde në rezervimet paraprake: mbi 11 krorë rupi jashtë Indisë, një javë para premierës Kosova dhe Bashkimi Evropian mbajtën takimin e 8-të të Nënkomitetit të MSA-së për Bujqësi dhe Peshkatari
Menu
Maqedonia e Veriut

Grupi “Perseida” do ta përfaqësojë Maqedoninë në finalen ndërkombëtare të Imagine Music Experience në Bruksel

Grupi "Perseida" u shpall fitues i finales kombëtare të Imagine Macedonia 2026, të mbajtur në kuadër të festivalit "Zdravo Mladi" në Qendrën Kulturore Rinore në Shkup. Ata do ta përfaqësojnë Maqedoninë në finalen ndërkombëtare të Imagine Music Experience në Bruksel, me mbështetjen financiare të Ministrisë së Kulturës dhe Turizmit.

· 2 min lexim

Grupi “Perseida” u zgjodh fitues i finales kombëtare të Imagine Macedonia 2026, që u mbajt në kuadër të festivalit “Zdravo Mladi” në Qendrën Kulturore Rinore (MKC) në Shkup, në organizim të Rinisë Muzikore të Maqedonisë, siç njofton Независен.

“Perseida” do ta përfaqësojë Maqedoninë në finalen ndërkombëtare të Imagine Music Experience në Bruksel. Sipas Независен, pjesëmarrja dhe udhëtimi i përfaqësuesit maqedonas në finalen ndërkombëtare realizohen me mbështetje financiare nga Ministria e Kulturës dhe Turizmit.

Krahas çmimit kryesor, mbrëmë u ndanë edhe mirënjohje shtesë: bendi “Nemeza” fitoi çmimin e siguruar nga sponsori DoReMi, ndërsa The Last Thing You Said fitoi çmimin për performancë në festivalin “Zdravo Mladi”, ku do të performojë sonte, më 10 tetor. Në finalen kombëtare performuan edhe bendet “Nema nazad” dhe “Yamka”, ndërsa SRŽ pati një performancë revyale.

Imagine Music Experience është program ndërkombëtar i Jeunesses Musicales International (JMI), i destinuar për muzikantë të rinj të moshës 13 deri në 21 vjeç, i cili u mundëson të prezantojnë muzikën e tyre autoriale, të fitojnë përvojë skenike dhe të lidhen me muzikantë të rinj nga vende të tjera, shkruan Независен.

Me këtë edicion, Rinia Muzikore e Maqedonisë vazhdon të mbështesë brezin e ri të muzikantëve vendas, duke krijuar mundësi për promovimin e tyre në skenën muzikore kombëtare dhe ndërkombëtare. Vlen të kujtohet se edicionin e kaluar të Imagine Macedonia e fitoi bendi “Korka” nga Koçani, i cili përfaqësoi Maqedoninë në finalen ndërkombëtare në Bruksel, ku fitoi çmimin e publikut — “People’s Choice Award”.

Komentet

Bëhu i pari që komenton!

Lini një Koment të Ri

Për t'u përgjigjur një komenti specifik, kliko butonin 💬 Përgjigju poshtë atij komenti.

🔒 Komenti juaj do të publikohet pas miratimit nga moderatori.

Lexo Gjithashtu