Grupi “Perseida” do ta përfaqësojë Maqedoninë në finalen ndërkombëtare të Imagine Music Experience në Bruksel
Grupi "Perseida" u shpall fitues i finales kombëtare të Imagine Macedonia 2026, të mbajtur në kuadër të festivalit "Zdravo Mladi" në Qendrën Kulturore Rinore në Shkup. Ata do ta përfaqësojnë Maqedoninë në finalen ndërkombëtare të Imagine Music Experience në Bruksel, me mbështetjen financiare të Ministrisë së Kulturës dhe Turizmit.
Grupi “Perseida” u zgjodh fitues i finales kombëtare të Imagine Macedonia 2026, që u mbajt në kuadër të festivalit “Zdravo Mladi” në Qendrën Kulturore Rinore (MKC) në Shkup, në organizim të Rinisë Muzikore të Maqedonisë, siç njofton Независен.
“Perseida” do ta përfaqësojë Maqedoninë në finalen ndërkombëtare të Imagine Music Experience në Bruksel. Sipas Независен, pjesëmarrja dhe udhëtimi i përfaqësuesit maqedonas në finalen ndërkombëtare realizohen me mbështetje financiare nga Ministria e Kulturës dhe Turizmit.
Krahas çmimit kryesor, mbrëmë u ndanë edhe mirënjohje shtesë: bendi “Nemeza” fitoi çmimin e siguruar nga sponsori DoReMi, ndërsa The Last Thing You Said fitoi çmimin për performancë në festivalin “Zdravo Mladi”, ku do të performojë sonte, më 10 tetor. Në finalen kombëtare performuan edhe bendet “Nema nazad” dhe “Yamka”, ndërsa SRŽ pati një performancë revyale.
Imagine Music Experience është program ndërkombëtar i Jeunesses Musicales International (JMI), i destinuar për muzikantë të rinj të moshës 13 deri në 21 vjeç, i cili u mundëson të prezantojnë muzikën e tyre autoriale, të fitojnë përvojë skenike dhe të lidhen me muzikantë të rinj nga vende të tjera, shkruan Независен.
Me këtë edicion, Rinia Muzikore e Maqedonisë vazhdon të mbështesë brezin e ri të muzikantëve vendas, duke krijuar mundësi për promovimin e tyre në skenën muzikore kombëtare dhe ndërkombëtare. Vlen të kujtohet se edicionin e kaluar të Imagine Macedonia e fitoi bendi “Korka” nga Koçani, i cili përfaqësoi Maqedoninë në finalen ndërkombëtare në Bruksel, ku fitoi çmimin e publikut — “People’s Choice Award”.
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