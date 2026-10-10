Piktorja e harruar e teozofisë zbulohet në Londër: Ethelwynne Quail hap ekspozitën e parë në jetën e saj artistike
Sot, më 10 tetor 2026, College of Psychic Studies në South Kensington të Londrës hap dyert e dy ekspozitave të lidhura vjeshtore, siç njofton institucioni në faqen e tij zyrtare. Në qendër të programit qëndron “Ethelwynne M. Quail: The Kingdom of the Gods” — prezantimi i parë publik i pikturave dhe vizatimeve origjinale të artistes.
Ethelwynne M. Quail (1903–1947) ishte artiste dhe skulptore jug-afrikane, tërësisht autodidakte, e lidhur me lëvizjen teozofike. Ajo ia kushtoi veprën e saj përpjekjes për t’u dhënë formë vizuale realiteteve përtej perceptimit të zakonshëm. Në qendër të ekspozitës janë paraqitjet e saj të “deva”-ve — inteligjenca jo-njerëzore të dritës, të lidhura në mendimin teozofik me energjitë e gjalla të natyrës — të zhvilluara në bashkëpunim me mediumin dhe shkrimtarin Geoffrey Hodson gjatë viteve 1930 dhe të botuara më vonë në librin e tij “The Kingdom of the Gods”.
Krahas ekspozitës personale paraqitet edhe “The Etheric Field” me katër artistë bashkëkohorë: Gabriella Boyd, Aleksandra Ionowa, Mila Nowacka dhe Vanessa da Silva. Të dyja ekspozitat qëndrojnë hapur nga 10 tetor 2026 deri më 31 janar 2027, janë kuruar nga Simon Grant dhe Jacqui McIntosh, dhe janë falas për vizitorët.
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