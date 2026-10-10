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«Jailer 2» i Rajinikanth thyen rekorde në rezervimet paraprake: mbi 11 krorë rupi jashtë Indisë, një javë para premierës

Vazhdimi i shumëpritur i aksionit tamil del në kinema më 15 tetor; rezervimet në Kerala hapen nesër në orën 10:00, me shfaqjet e para në orën 6 të mëngjesit.

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Rajinikanth, ylli i 'Jailer 2'
Foto: Paulsrajan / Wikimedia Commons (CC BY-SA 4.0)

Rajinikanth po provon edhe një herë pse e quajnë “Superstar”: rezervimet paraprake për «Jailer 2» po thyejnë rekorde, një javë para premierës botërore më 15 tetor. Siç raporton Sacnilk, vetëm jashtë Indisë biletat e shitura kanë kaluar shifrën e 11 krorë rupi (mbi 1.2 milionë dollarë) — dhe numri i shfaqjeve të hapura për shitje është ende i kufizuar.

Edhe në Indi interesimi është i madh: sipas të dhënave të përcjella nga Zoom TV, me vetëm rreth 380 shfaqje të listuara në platformën BookMyShow janë shitur mbi 38.100 bileta për ditën e hapjes, me një bruto prej rreth 64 lakh rupi dhe një zënie prej 27 për qind. Çenai kryeson me mbi 30 lakh rupi, ndërsa analistët presin rritje të ndjeshme sapo të hapen të gjitha shfaqjet.

Në Kerala, ku filmi shpërndahet nga Sree Gokulam Movies me një lançim rekord, siç shkruan The Cinema Post, rezervimet hapen nesër në orën 10:00 të mëngjesit, ndërsa shfaqjet e para nisin në orën 6:00 më 15 tetor. Në tregjet jashtë Indisë, biletat për disa shfaqje të ditës së parë — veçanërisht në Shtetet e Bashkoshme dhe Malajzi — janë shitur brenda pak orësh, sipas 7Globe.

I drejtuar nga Nelson Dilipkumar dhe me muzikë të Anirudh Ravichander, «Jailer 2» e rikthen Rajinikanth-in në rolin e Muthuvel Pandian (“Tiger”) nga filmi i vitit 2023, ndërsa kastit i bashkohen Mohanlal, Shiva Rajkumar, Ramya Krishnan, Vidya Balan, S.J. Suryah, Suraj Venjaramoodu, Vijay Sethupathi dhe Mithun Chakraborty. Sipas analistëve të tregut, filmi synon të kalojë rekordin e «Coolie» për hapjen më të madhe të një filmi Kollywood — megjithatë, shifrat e raportuara janë vetëm rezervime paraprake dhe prodhuesit nuk i kanë konfirmuar zyrtarisht totalet.

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