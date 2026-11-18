Hainsey javë pas jave me ndrydhje në gju, Coen konfirmon se Monheim luan në qendër kundër Giants
Qendra e Jacksonville Jaguars, Robert Hainsey, doli nga fitorja e së dielës kundër Tennessee Titans me një dëmtim në gju.
Sipas Pro Football Talk, që citon Jeremy Fowler të ESPN-së, Hainsey ka një ndrydhje (sprain) në gju dhe konsiderohet «javë pas jave» për rikthimin. Ai pritet të mungojë për njëfarë kohe, por dëmtimi nuk pritet t’i mbyllë sezonin e rregullt.
Hainsey ka qenë titullar në çdo ndeshje këtë sezon dhe ishte titullar në të 15 ndeshjet që luajti për Jaguars sezonin e kaluar. Ai është edhe kapiten i ekipit dhe përgjegjës për komunikimin para snap-it për detyrat e bllokimit.
Në ndeshjen me Titans, Hainsey luajti vetëm 41 nga 74 snap-et ofensive të Jaguars. Jonah Monheim e zëvendësoi, dhe sipas Jaguars Wire/USA Today, Monheim do të jetë titullar në qendër derisa Hainsey të kthehet.
Trajneri Liam Coen konfirmoi se Hainsey nuk do të luajë të dielën kundër New York Giants dhe tha: «Do të luajmë me Jonah këtë javë», duke vlerësuar edhe përgatitjen dhe punën e përbashkët të Monheim me quarterback-un Trevor Lawrence.
Jaguars vizitojnë Giants të dielën në Javën 11.
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