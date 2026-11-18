U ekstradua nga Franca, Prokuroria në Ferizaj kërkon paraburgim ndaj A.S. për dhunim dhe tri vepra të tjera
Prokuroria Themelore në Ferizaj ka kërkuar caktimin e paraburgimit ndaj A.S., të ekstraduar më 17 nëntor nga Franca, i cili dyshohet për dhunim, mbajtje të paautorizuar të armës, përdorim të armës dhe kanosje, për një rast të vitit 2024.
Prokuroria Themelore në Ferizaj, Departamenti për Krime të Rënda, ka kërkuar nga Gjykata Themelore në Ferizaj caktimin e masës së paraburgimit kundër të pandehurit A.S., siç njofton Betimi për Drejtësi; kërkesën e raportoi sot edhe KosovaPress.
Sipas Prokurorisë, i pandehuri, pas lëshimit të urdhërarrestit ndërkombëtar nga organet kompetente, është arrestuar në Francë dhe është ekstraduar në Republikën e Kosovës më 17 nëntor 2026, dhe që nga kjo datë, me vendim të Prokurorit të Shtetit, ndodhet në masën e ndalimit.
Rasti, sipas Prokurorisë, daton më 19 korrik 2024, rreth orës 12:00, në Ferizaj, kur e dëmtuara kishte shkuar te prindërit e të pandehurit për t’i marrë fëmijët, të cilët ishin në vizitë tek ai. Ajo dyshohet se është detyruar me revole të hynte brenda, ku i pandehuri ka shtënë disa herë me armë në tokë, e ka goditur dhe, pa pëlqimin e saj, ka kryer marrëdhënie seksuale.
Me këtë, A.S. dyshohet se ka kryer veprën penale “Dhunimi” nga neni 227 i Kodit Penal, si dhe veprat “Mbajtja në pronësi, kontroll apo posedim të paautorizuar të armëve” (neni 366), “Përdorimi i armës apo mjetit të rrezikshëm” (neni 367) dhe “Kanosja” (neni 181), kjo e fundit për kanosjen ndaj personit që e shoqëronte të dëmtuarën.
Pas veprave të dyshuara, i pandehuri ishte larguar nga Kosova dhe kishte qëndruar jashtë territorit të vendit, derisa u arrestua në Francë. A.S. konsiderohet i pafajshëm derisa fajësia e tij të vërtetohet me vendim të formës së prerë të gjykatës.
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