Marina amerikane përdori raketa Tomahawk të skaduara në luftën me Iranin, pranon i nominuari për sekretar të Marinës
Hung Cao, i nominuari i presidentit Trump për sekretar të Marinës, u tha senatorëve se Marina i "rikodoi" raketat Tomahawk të skaduara për t'i përdorur në operacionin kundër Iranit, për shkak të mungesës së municioneve kritike — dhe e krahasoi zgjidhjen me bukën e skaduar që "ringjallet" në mikrovalë.
Marina e Shteteve të Bashkuara ka përdorur raketa Tomahawk të skaduara në Lindjen e Mesme për shkak të mungesës së municioneve kritike, pranoi të martën në Senat Hung Cao, i nominuari i presidentit Donald Trump për sekretar të Marinës, siç raporton Wall Street Journal. Cao tha se Marina arriti t’i “rikodojë” raketat e skaduara për t’i përdorur në Operacionin “Epic Fury”, emri i luftës së SHBA-së me Iranin, duke iu përgjigjur pyetjeve për numrin e madh të municioneve të konsumuara kundër Iranit.
Ish-kapiteni i Marinës e krahasoi zgjidhjen me bukën e skaduar: “Vij nga një familje e varfër, apo jo? Buka — gjëra si buka — nuk skadon. E fërkon me pak ujë, e fut në mikrovalë për 15 sekonda dhe është gati”, tha Cao. Por admirali në pension Mark Montgomery, ekspert në Fondacionin për Mbrojtjen e Demokracive, i cituar nga gazeta, shpjegoi se datat e skadimit vendosen sepse pas një moshe të caktuar një përqindje e raketave shfaq probleme teknike dhe rikodimi bëhet zakonisht pas një inspektimi që verifikon se performanca nuk është degraduar. Sipas një zyrtari amerikan, raketa Tomahawk të skaduara u përdorën edhe në sulmet e ditës së Krishtlindjes vitin e kaluar kundër militantëve të Shtetit Islamik në Nigeri — dhe disa prej tyre nuk shpërthyen, duke u gjetur në zona civile.
Seanca e konfirmimit u dominua edhe nga kushtet e marinarëve në dislokimet e gjata në Lindjen e Mesme. I pyetur për raportet mbi tetë tentativa vetëvrasjeje në aeroplanmbajtësen USS Abraham Lincoln, Cao tha se Marina përdor kapelanë për shëndetin mendor dhe theksoi se asnjë nga tentativat nuk përfundoi me vdekje; formulimin e tij “tetë zbutje vetëvrasjesh” (suicide mitigations) senatorja demokrate Kirsten Gillibrand e quajti “një fyerje për këta burra dhe gra që ia kushtojnë jetën forcave të armatosura”. Senatori Mark Kelly, vetë ish-kapiten i Marinës, tregoi se prindi i një marinari në Lindjen e Mesme i kishte thënë se fëmija i tij kishte humbur mbi 20 kilogramë në gjashtë muaj për shkak të ushqimit të pamjaftueshëm dhe i mungonin edhe mjetet bazë të higjienës — krahasimin e Cao-s me fëmijët që hapin frigoriferin dhe thonë se “s’ka gjë për të ngrënë”, Kelly e hodhi poshtë.
Cao, familja e të cilit iku nga Vietnami gjatë luftës, u konfirmua si nënsekretar i Marinës në vitin 2025 dhe e drejton atë si sekretar në detyrë që nga prilli, kur sekretari i Mbrojtjes Pete Hegseth shkarkoi paraardhësin e tij. Për të marrë postin e përhershëm i duhet një përjashtim (waiver) nga Senati, sepse ka më pak se shtatë vjet që ka dalë nga shërbimi aktiv. Seanca e së martës, ku senatorë të të dyja partive e shtypën për sforcimin që lufta me Iranin po i shkakton Marinës, rezervat e armëve të avancuara dhe burimet e zhvendosura nga kundërshtimi ndaj Kinës, tregoi se konfirmimi i tij nuk do të jetë i lehtë.
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