AEK përmbys Falcón në mënyrë epike: nga -25 në fitoren 90-89, vendos Larentzakis në fund
AEK-u i Athinës ishte 25 pikë prapa ndaj Falcós së Szombathelyt, por me një pjesë të dytë të jashtëzakonshme dhe me koshin e Giannoulis Larentzakis në sekondat e fundit fitoi 90-89 në Basketball Champions League.
AEK-u i Athinës ka realizuar një nga përmbysjet më të mëdha të sezonit në Basketball Champions League, duke mposhtur 90-89 Falcón e Szombathelyt në Sunel Arena, siç raporton Fosonline. Ndeshja e javës së katërt të fazës së grupeve dukej e humbur për skuadrën e trajnerit Dragan Sakota, e cila në një moment ishte 25 pikë prapa, por arriti të kthehet në lojë dhe ta fitojë në sekondat e fundit.
Sipas raportimit të Enwsi.gr, AEK-u e nisi ndeshjen keq, duke e mbyllur çerekun e parë 10-23, ndërsa në pushim diferenca ishte rritur në 34-57, pasi disavantazhi kishte arritur deri në 29-54. Por në pjesën e dytë skuadra athinase ndryshoi plotësisht fytyrën: çereku i tretë u mbyll 65-72, para se përmbysja të plotësohej në çerekun e fundit, 90-89.
Heroi i mbrëmjes ishte Giannoulis Larentzakis, i cili shënoi koshin e fitores në sekondat e fundit, siç raporton Fosonline. Frank Bartley ishte shënuesi më i mirë i AEK-ut me 35 pikë, ndërsa Joseph shtoi 26 pikë, sipas raportimit të Enwsi.gr. Për Falcón, shënuesi më i mirë ishte Perl me 24 pikë.
Me këtë fitore, AEK-u mbetet i vetëm në vendin e parë të grupit të vet, sipas Enwsi.gr, duke e forcuar pozicionin e saj në garën për kualifikim në Basketball Champions League.
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