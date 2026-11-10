Hajrizi optimist para Izraelit: atmosfera në Kombëtaren e Kosovës është shumë e mirë
Kreshnik Hajrizi u shpreh i kënaqur me rikthimin në Kombëtaren e Kosovës pas lëndimit, duke theksuar atmosferën shumë të mirë në ekip dhe duke shpresuar për fitore ndaj Izraelit para tifozëve dardanë.
Kreshnik Hajrizi është kthyer te Kombëtarja e Kosovës me ndjenja të mira, pas periudhës së lëndimit, dhe e sheh me optimizëm ndeshjen e radhës. Ai, siç njofton Telegrafi, u shpreh i kënaqur me mënyrën se si kanë shkuar gjërat që nga rikthimi i tij në fushë.
Sipas tij, gjithçka ka ecur mirë pas dëmtimit, ndërsa edhe përgatitjet për sfidën e ardhshme po zhvillohen në mënyrën më të mirë. Hajrizi theksoi se ekipi ndihet shumë mirë dhe se atmosfera brenda grupit është pozitive.
“Rikthimi im ka qenë një kënaqësi e madhe. Tash, pas lëndimit, gjithçka ka shkuar mirë. Edhe stërvitjet kanë shkuar shumë mirë, po përgatitemi për ndeshjen dhe, si gjithmonë, ekipi ndihet shumë mirë. Atmosfera është e mirë”, tha Hajrizi për FFK-në.
Ai theksoi gjithashtu se të luash në shtëpi, përpara tifozëve të Kosovës, është gjithmonë ndryshe dhe më mirë për ekipin. Hajrizi shpreson që Kosova të zhvillojë një lojë të mirë dhe pozitive dhe ta mbyllë sfidën me tri pikë.
“Ndryshe është kur luajmë në shtëpi, para tifozëve tanë. Është gjithmonë më mirë për ne dhe shpresojmë për një lojë të mirë, pozitive, me tri pikë”, u shpreh ai.
Kosova do të përballet me Izraelin më 14 nëntor, në Ligën e Kombeve, në një sfidë ku Dardanët synojnë fitoren përpara tifozëve të tyre.
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