Hakerët depërtuan për muaj në sistemin e Navigate360, u kopjuan të dhëna të ndjeshme personale
Platforma e inteligjencës Navigate360 njoftoi zyrtarisht se hakerë të paautorizuar hynë në një nga sistemet e saj dhe kopjuan të dhëna nga 21 nëntori 2025 deri më 5 mars 2026, duke rrezikuar emra, adresa, data lindjeje dhe numra të sigurimeve shoqërore.
Siç njofton Reuters, platforma e inteligjencës Navigate360 tha të premten se hakerë të paautorizuar hynë në një nga sistemet e saj dhe kopjuan të dhëna midis 21 nëntorit 2025 dhe 5 marsit 2026, duke ekspozuar potencialisht emra, adresa, data lindjeje, numra të sigurimeve shoqërore dhe informacione të tjera të ndjeshme.
Sipas njoftimit zyrtar të kompanisë, të shpërndarë përmes Business Wire nga Richfield i Ohajos, Navigate360 u vu në dijeni për aktivitet të dyshimtë në një nga sistemet e saj rreth 18 marsit 2026 dhe mori menjëherë masa për zbutjen e pasojave. Hetimi, i kryer me ndihmën e një firme kryesore të sigurisë kibernetike, përcaktoi se një palë e tretë e paautorizuar kishte hyrë në sistem dhe kishte marrë kopje të disa të dhënave gjatë periudhës nëntor 2025 – mars 2026.
Informacioni i prekur potencialisht mund të përfshijë emrin, adresën, datën e lindjes, numrat e sigurimeve shoqërore, numrat e telefonit, adresat e emailit dhe kategori të tjera të ndjeshme, thekson kompania në njoftim. Ajo shton se nuk ka prova për keqpërdorim të informacionit personal për mashtrim apo vjedhje identiteti dhe se të dhënat e prekura ndryshojnë nga një individ te tjetri.
Navigate360 thotë se ka angazhuar edhe një firmë të specializuar për shqyrtimin e detajuar të të dhënave, me qëllim përcaktimin e ndikimit të incidentit, ka zbatuar masa shtesë dhe më të forta sigurie me mbështetjen e firmës së sigurisë kibernetike, e ka raportuar incidentin te organet e rendit dhe ka njoftuar organet rregullatore.
Kompania u bën thirrje personave potencialisht të prekur të ndjekin rekomandimet e njoftimit për mbrojtjen e informacionit të tyre personal. Njoftimi zyrtar i së premtes e bën publike përmasën e plotë të incidentit, i cili kishte mbetur nën hetim që nga zbulimi i aktivitetit të dyshimtë në mars.
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