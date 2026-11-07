Haliti: Po të liroheshin Thaçi dhe të tjerët me protesta, do të mblidheshin një milion njerëz në rrugë
Ish-deputeti i Kuvendit, Xhavit Haliti, ka komentuar vendimet e veçanta të Kosovës Speciale ndaj ish-krerëve të UÇK-së, duke u dënuar si shumë të rëndë.
Ai ka thënë se, sipas tij, të akuzuarit është i dashur të lirohen si të pafajshëm dhe të qëndruar i përgjithshëm është se faji i shqiptuar është shumë i rëndë.
“Është e dashur të lirohen si të pafajshëm. Dënimi është shumë i rëndë. Të gjithë kanë qëndruar në të njëjtën mënyrë është shumë i rëndë”, ka deklaruar Haliti në Tëvë1.
Duke folur për protestat e mbajtura në Prishtinë, Haliti ka thënë se kjo ka thënë revoltën e tyre.
“Po të liroheshin Thaçi dhe të gjithë me protesta, do të mblidheshin një milion njerëz në rrugë. Vendimi është marrë në gjykimin e tij. Tashmë po e presim Apelin. Po shoh një impenjim shtesë të Qeverisë së Kosovës në procesin e gjykimit në Apel”, ka thënë Haliti.
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