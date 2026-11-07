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07 Nën 2026
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Futbolli ne Kosove

Llapi i jep fund serisë prej shtatë ndeshjesh pa fitore

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Llapi i jep fund serisë prej





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November 6, 2026

Futbolli.info

Llapi i jep fund serisë prej shtatë ndeshjesh pa fitore




5 hours ago




futbolliinfo

Llapi ka regjistruar fitore të rëndësishme në udhëtim ndaj Dukagjinit, duke i dhënë fund serisë prej shtatë ndeshjesh pa fitore në Albi Mall Superligë.

Skuadra nga Podujeva triumfoi me rezultat 1:0 në Klinë, në ndeshjen e vlefshme për javën e 13-të të kampionatit.

Golin e vetëm të ndeshjes e realizoi Rilind Hetemi në minutën e 89-të, duke i siguruar Llapit tri pikë të rëndësishme.

Kjo ishte fitorja e parë e Llapit pas afro dy muajsh dhe e dyta në këtë edicion, ku ka regjistruar edhe dy barazime e nëntë humbje.

Me këtë fitore, Llapi shkon në kuotën e tetë pikëve, por mbetet në pozitën e parafundit në tabelë.

Ndërkohë, Dukagjini pësoi humbjen e tretë këtë sezon. Klinaasit kanë edhe katër fitore e gjashtë barazime dhe me 18 pikë renditen në vendin e gjashtë.


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