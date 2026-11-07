🌫️
Tiranë 6°C · Mjegull 07 Nëntor 2026
S&P 500 7,377 ▲0.31%
DOW 51,286 ▼0.46%
NASDAQ 24,579 ▲1.09%
NAFTA 90.34 ▼0.2%
ARI 4,080 ▼0.83%
💱 VALUTAT
EUR/USD 1.1230 EUR/GBP 0.8341 EUR/CHF 0.9162 EUR/ALL 90.9375 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.5811 EUR/TRY 56.2509 EUR/JPY 177.22 EUR/CAD 1.5708 EUR/USD 1.1230 EUR/GBP 0.8341 EUR/CHF 0.9162 EUR/ALL 90.9375 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.5811 EUR/TRY 56.2509 EUR/JPY 177.22 EUR/CAD 1.5708
₿ CRYPTO
BTC $75,904 ▼ -0.33% ETH $2,240 ▼ -0.04% XRP $1.1820 ▼ -2.4% SOL $90.1400 ▲ +0.59%
S&P 500 7,377 ▲0.31 % DOW 51,286 ▼0.46 % NASDAQ 24,579 ▲1.09 % NAFTA 90.34 ▼0.2 % ARI 4,080 ▼0.83 % S&P 500 7,377 ▲0.31 % DOW 51,286 ▼0.46 % NASDAQ 24,579 ▲1.09 % NAFTA 90.34 ▼0.2 % ARI 4,080 ▼0.83 %
EUR/USD 1.1230 EUR/GBP 0.8341 EUR/CHF 0.9162 EUR/ALL 90.9375 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.5811 EUR/TRY 56.2509 EUR/JPY 177.22 EUR/CAD 1.5708 EUR/USD 1.1230 EUR/GBP 0.8341 EUR/CHF 0.9162 EUR/ALL 90.9375 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.5811 EUR/TRY 56.2509 EUR/JPY 177.22 EUR/CAD 1.5708
07 Nën 2026
Breaking
Jep dorëheqjen prokurori federal që drejtonte një nga hetimet kryesore të fushatës hakmarrëse të Trumpit Pulë Hainanese me oriz — pula e zier butësisht me oriz aromatik dhe salcë speci, pjata kombëtare e Singaporit Matt Damon me një cameo në «Stuntnuts»: komedia aksion e Matthew Vaughn ku Hemsworth dhe Rockwell luajnë veten Kollashin: A.R. ndalohet deri në 72 orë, dyshohet se vrau bashkëqytetarin V.B. me një send druri në përleshje Më shumë se një ndryshim emri: Trump e vendos “Super Inteligjencën” në qendër të strategjisë amerikane
Menu
Ukraina

Raketa balistike ruse godasin Kievin në mbrëmje, pas paralajmërimit të Zelenskyt për sulm të madh

Raketa balistike ruse goditën Kievin vonë të premten, më 6 nëntor, pak pasi presidenti Volodymyr Zelensky paralajmëroi për një sulm të madh rus, ndërsa mbrojtja ajrore u vu në veprim në kryeqytet.

· 2 min lexim
Pallat banimi në Kiev i përfshirë nga flakët pas një sulmi rus (foto ilustruese)
Foto ilustruese: Kievi pas një sulmi rus. Foto: Shërbimi Shtetëror i Emergjencave i Ukrainës (DSNS), CC BY 4.0

Raketa balistike ruse goditën Kievin vonë të premten, më 6 nëntor, pak pasi presidenti Volodymyr Zelensky paralajmëroi për një sulm të madh rus ndaj infrastrukturës kritike, ndoshta edhe ndaj urave, siç njofton Kyiv Independent. Alarmet ajrore ishin në fuqi në të gjithë Ukrainën, ndërsa Forcat Ajrore të Ukrainës raportuan të paktën shtatë raketa balistike që po fluturonin drejt Kievit dhe një raketë tjetër që po shkonte drejt rajonit të Odesës.

Kryebashkiaku i Kievit, Vitali Klitschko, tha se mbrojtja ajrore ishte në veprim. Një raketë balistike ra në rrethin Desnianskyi dhe rrënojat e saj ranë mbi një makinë, e cila u përfshi nga flakët; deri tani nuk raportohet për viktima.

Në rrethin Dniprovskyi shpërtheu zjarr në një pallat banimi, duke përfshirë ballkonin dhe brendësinë e një apartamenti; as aty nuk raportohet për viktima deri tani. Shpërthime u dëgjuan edhe në rrethe të tjera, përfshirë Holosiivskyi dhe Solomianskyi; të paktën 10 shpërthime u dëgjuan në Kiev mes orës 23:55 dhe mesnatës, sipas orës së Kievit.

Shpërthime u raportuan edhe në Chernihiv, ku mbrojtja ajrore ishte në veprim, dhe në Mykolaiv; nga këto vende nuk ka raportime për viktima deri tani.

Në fjalimin e tij me video të së premtes, Zelensky tha se të dhënat e inteligjencës tregonin se Rusia po përgatiste një sulm të ri ndaj infrastrukturës energjetike dhe ndoshta ndaj urave, dhe se Ukraina po përgatit përgjigje më të forta dhe po punon për më shumë mbrojtje ajrore. Kjo është një histori në zhvillim.

Komentet

Bëhu i pari që komenton!

Lini një Koment të Ri

Për t'u përgjigjur një komenti specifik, kliko butonin 💬 Përgjigju poshtë atij komenti.

🔒 Komenti juaj do të publikohet pas miratimit nga moderatori.

Lexo Gjithashtu