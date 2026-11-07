Raketa balistike ruse godasin Kievin në mbrëmje, pas paralajmërimit të Zelenskyt për sulm të madh
Raketa balistike ruse goditën Kievin vonë të premten, më 6 nëntor, pak pasi presidenti Volodymyr Zelensky paralajmëroi për një sulm të madh rus, ndërsa mbrojtja ajrore u vu në veprim në kryeqytet.
Raketa balistike ruse goditën Kievin vonë të premten, më 6 nëntor, pak pasi presidenti Volodymyr Zelensky paralajmëroi për një sulm të madh rus ndaj infrastrukturës kritike, ndoshta edhe ndaj urave, siç njofton Kyiv Independent. Alarmet ajrore ishin në fuqi në të gjithë Ukrainën, ndërsa Forcat Ajrore të Ukrainës raportuan të paktën shtatë raketa balistike që po fluturonin drejt Kievit dhe një raketë tjetër që po shkonte drejt rajonit të Odesës.
Kryebashkiaku i Kievit, Vitali Klitschko, tha se mbrojtja ajrore ishte në veprim. Një raketë balistike ra në rrethin Desnianskyi dhe rrënojat e saj ranë mbi një makinë, e cila u përfshi nga flakët; deri tani nuk raportohet për viktima.
Në rrethin Dniprovskyi shpërtheu zjarr në një pallat banimi, duke përfshirë ballkonin dhe brendësinë e një apartamenti; as aty nuk raportohet për viktima deri tani. Shpërthime u dëgjuan edhe në rrethe të tjera, përfshirë Holosiivskyi dhe Solomianskyi; të paktën 10 shpërthime u dëgjuan në Kiev mes orës 23:55 dhe mesnatës, sipas orës së Kievit.
Shpërthime u raportuan edhe në Chernihiv, ku mbrojtja ajrore ishte në veprim, dhe në Mykolaiv; nga këto vende nuk ka raportime për viktima deri tani.
Në fjalimin e tij me video të së premtes, Zelensky tha se të dhënat e inteligjencës tregonin se Rusia po përgatiste një sulm të ri ndaj infrastrukturës energjetike dhe ndoshta ndaj urave, dhe se Ukraina po përgatit përgjigje më të forta dhe po punon për më shumë mbrojtje ajrore. Kjo është një histori në zhvillim.
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