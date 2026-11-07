Olympiacos prek përmbysjen nga -22, por Crvena Zvezda fiton 62-57 në Sunel Arena
Skuadra e Pireut u rikthye nga disavantazhi prej 22 pikësh në pjesën e dytë, por serbët rezistuan në minutat e fundit në xhiron e 10-të të EuroLeague; Vezenkov shënoi 27 pikë, por nuk mjaftoi.
Olympiacos pësoi humbje 57-62 nga Crvena Zvezda në Sunel Arena, në ndeshjen e xhiros së 10-të të EuroLeague, siç njofton Athletiko. Skuadra e Pireut e preku përmbysjen e madhe pasi u rikthye nga disavantazhi prej 22 pikësh në periodën e tretë, por në fund iu desh të pranonte humbjen përballë serbëve.
Fillimi ishte një makth për vendasit. Sipas raportimit të Athletiko, perioda e parë u mbyll 11-19, ndërsa në pushim Olympiacos ishte pas 22-40, me vetëm 1 treshe të saktë nga 15 tentime dhe 8 humbje topi. Jordan Nwora udhëhoqi serbët në këtë pjesë me 12 pikë.
Reagimi erdhi në pjesën e dytë: perioda e tretë u mbyll 41-51 dhe në të katërtën Sasha Vezenkov e solli Olympiacos-in në 53-57 me një treshe, ndërsa Evan Fournier, në rikthimin e tij në aksion, e ngushtoi në 55-57 me një depërtim 1 minutë e 40 sekonda para fundit. Por Koloko shënoi për 55-59 dhe Jones me një treshe 40 sekonda para sirenës e vulosi fitoren e mysafirëve; rezultati përfundimtar 57-62, me pjesët 11-19, 22-40, 41-51 dhe 57-62.
Vezenkov ishte më i miri i Olympiacos-it me 27 pikë dhe 6 kërcime, ndërsa Fournier shtoi 10 pikë në rikthimin e tij. Te Crvena Zvezda shkëlqeu Nwora me 18 pikë dhe 13 kërcime, siç thekson Athletiko.
Pas kësaj ndeshjeje, të dyja skuadrat kanë bilanc 7-3, me Olympiacos-in që mbetet brenda katërshes së parë të renditjes. Ndeshja e radhës për skuadrën e Giorgos Bartzokas është më 12 nëntor, përsëri në shtëpi, ndaj Dubai BC, ndërsa Crvena Zvezda luan në Madrid kundër Realit po atë ditë.
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