Hapet Frieze Abu Dhabi: princi i kurorës përuron edicionin e parë të panairit në Manarat Al Saadiyat
Edicioni i parë i Frieze Abu Dhabi u hap në Manarat Al Saadiyat nga princi i kurorës Khaled bin Mohamed bin Zayed, duke e futur emiratin në rrjetin ndërkombëtar të panaireve Frieze, përkrah Londrës, Nju Jorkut, Los Anxhelosit, Çikagos dhe Seulit.
Princi i kurorës i Abu Dhabit, Sheikh Khaled bin Mohamed bin Zayed Al Nahyan, kryetar i Këshillit Ekzekutiv të emiratit, hapi edicionin e parë të Frieze Abu Dhabi, panairin e artit bashkëkohor që zhvillohet në Manarat Al Saadiyat deri më 22 nëntor, siç njofton Zyra e Medias e Abu Dhabit (Abu Dhabi Media Office). Panairi organizohet nga Departamenti i Kulturës dhe Turizmit – Abu Dhabi në partneritet me Frieze.
Gjatë turit nëpër panair, princi i kurorës pa nga afër një përzgjedhje veprash dhe projektesh të galerive pjesëmarrëse, me artistë dhe organizata kulturore nga Emiratet dhe e gjithë bota, me fokus të veçantë te praktikat artistike nga Azia Perëndimore, Afrika e Veriut dhe Azia Jugore.
Sipas Zyrës së Medias së Abu Dhabit, ardhja e Frieze në emirat për herë të parë hap një kapitull të ri në peizazhin artistik vendas, duke u mbështetur në arritjet e Abu Dhabi Art gjatë 17 viteve në mbështetje të artistëve dhe galerive. Edicioni i parë e fut Abu Dhabin në rrjetin ndërkombëtar të panaireve Frieze, përkrah Londrës, Nju Jorkut, Los Anxhelosit, Çikagos dhe Seulit.
Princi i kurorës theksoi rëndësinë e investimit të vazhdueshëm në ekosistemin kulturor e krijues të Abu Dhabit dhe të partneriteteve ndërkombëtare që fuqizojnë talentet artistike. Panairi lidhet me Strategjinë e Industrive Kulturore dhe Krijuese të Abu Dhabit, që synon një sektor kulturor të qëndrueshëm dhe diversifikimin e ekonomisë përmes njohurisë e krijimtarisë.
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