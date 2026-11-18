Christie’s tërheq pikturën e Frida Kahlo-s pak orë para ankandit, vepra e vitit 1952 nën hetim në Meksikë
«Congreso de los pueblos por la paz» pritej të shitej për 2.5 deri në 3.5 milionë dollarë në shitjen e mbrëmjes në Nju Jork, por Christie's e hoqi lotin «për kërkime të mëtejshme», ndërsa autoritetet meksikane hetojnë nëse piktura u zhduk nga Casa Azul, shtëpia-muze e artistes.
Pak orë para se të hapeshin ofertat, Christie’s tërhoqi nga ankandi pikturën e Frida Kahlo-s «Congreso de los pueblos por la paz», siç njofton Smithsonian Magazine. Vepra e vitit 1952 pritej të shitej për 2.5 deri në 3.5 milionë dollarë në shitjen e mbrëmjes «20th Century» në Nju Jork. «Në bashkëpunim me shitësin, vendosëm ta tërheqim lotin për kërkime të mëtejshme. Shpresojmë ta shesim këtë vepër në një datë të mëvonshme», deklaroi shtëpia e ankandeve, sipas Artnet News, e cila raporton se para shitjes u tërhoqën gjithsej pesë lote.
Tërheqja erdhi pas një fushate të kolektivit Defendamos la Colección Gelman, që mbron trashëgiminë kulturore të Meksikës. Sipas deklaratës së kolektivit, piktura ishte pjesë e inventarit të vitit 1957 që Diego Rivera, bashkëshorti i artistes, hartoi për fondin e Casa Azul, i cili la mijëra vepra dhe sende personale të çiftit për popullin meksikan. Kolektivi pretendon se vepra «doli nga Casa Azul për arsye të çuditshme», përfundoi te një galerist në Nju Jork dhe, pas disa transferimeve dhe një ankandi, kaloi në duar private, prej nga u ofrua tani te Christie’s.
Një përfaqësues i Muzeut Frida Kahlo deklaroi se Christie’s është njoftuar që vepra është pjesë e një hetimi në vazhdim nga autoritetet kompetente meksikane dhe se ekziston një dosje hetimore që mbledh informacion për disa vepra, përfshirë edhe këtë pikturë. Sipas Artnet News, departamenti ligjor i Institutit Kombëtar të Arteve të Bukura dhe Letërsisë i ka kërkuar shtëpisë së ankandeve dokumentacion që provon prejardhjen dhe pronësinë e veprës.
Hetimi nisi pas shkrimeve të vitit 2025 të Hilda Trujillo-t, ish-drejtore e Muzeut Frida Kahlo, e cila pretendoi se hetimet e saj të brendshme tregonin se disa vepra të artistes mungonin nga koleksioni që para mandatit të saj dhe se pjesë të kataloguara në vitin 1957 ndodheshin tashmë në koleksione private. Sipas regjistrave që ajo citon, deri në vitin 1988 piktura ishte në duar private, ku ka mbetur që atëherë; herën e fundit ajo u shit te Sotheby’s për 2.6 milionë dollarë.
Kahlo e pikturoi «Congreso de los pueblos por la paz» për Kongresin e Popujve për Paqen, të mbajtur në Vjenë në vitin 1952: vepra paraqet një pëllumb të bardhë mbi një pemë me fruta, që ndan natën nga dita. Casa Azul, shtëpia blu në Meksiko Siti ku artistja lindi dhe jetoi pjesën më të madhe të jetës, deri në vdekjen e saj në vitin 1954, u hap si muze në vitin 1958 dhe sot ruan pjesën më të madhe të trashëgimisë së saj.
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