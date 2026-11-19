«Châtaigniers en fleurs» e Van Gogh-ut shitet për 190.4 milionë dollarë, rekord i ri në ankand për artistin
Piktura e vitit 1890, e krijuar në Auvers-sur-Oise dy muaj para vdekjes së Vincent van Gogh-ut, u shit të mërkurën në mbrëmje në Sotheby's në Nju Jork për 190.4 milionë dollarë me tarifat, duke thyer rekordin e mëparshëm prej 117.2 milionë dollarësh.
Një pikturë me gështenja në lulëzim e Vincent van Gogh-ut u shit për 190.4 milionë dollarë në Sotheby’s në Nju Jork të mërkurën në mbrëmje, duke vendosur rekord të ri në ankand për artistin, siç njofton Artnet News. «Châtaigniers en fleurs» (1890) ishte loti kryesor i sezonit, me vlerësim 180 milionë dollarë, dhe u ofrua në shitjen e veçantë me 12 lote “Legendary: The Blaquier-Arrieta Collection”.
E gjithë gara zgjati rreth tre minuta. Ankandisti Oliver Barker e hapi ofertimin nga 135 milionë dollarë dhe çmimi u ngjit me hapa prej 5 milionë dollarësh, derisa çekiçi ra në 165 milionë dollarë — 190.4 milionë me tarifat. Pas shitjes, tregtari njujorkez i artit Bill Acquavella i konfirmoi Artnet News se ai ishte blerësi, pa thënë se në emër të kujt mund të kishte ofertuar.
Rekordi i ri e theu ndjeshëm atë të mëparshmin prej 117.2 milionë dollarësh, të vendosur në vitin 2022, kur Christie’s shiti «Verger avec cyprès» (1888) nga koleksioni i Paul Allen-it. Sipas CNN, të 12 veprat e koleksionit Blaquier-Arrieta u shitën për afro 412 milionë dollarë gjithsej, mes tyre edhe «Arlequin» i Paul Cézanne-it për mbi 111 milionë dollarë.
Piktura u krijua në Auvers-sur-Oise, fshati pranë Parisit ku Van Gogh kaloi muajt e fundit të jetës dhe ku, sipas Sotheby’s, krijoi 74 piktura dhe mbi 50 vizatime; «Châtaigniers en fleurs» u pikturua rreth 24 majit 1890, dy muaj para vdekjes së artistit më 29 korrik 1890. Vepra nuk ishte parë publikisht prej gjysmë shekulli: koleksionistët Nelly Arrieta de Blaquier dhe Carlos Pedro Blaquier e kishin blerë në vitin 1975 nga Wildenstein & Co.
Shitja u zhvillua vetëm një ditë pasi Sotheby’s njoftoi marrëveshjen mbi pretendimet e trashëgimtarëve të botuesit hebre gjerman Samuel Fischer, të cilët kishin thënë se piktura ishte shitur nën presionin e persekutimit nazist në vitin 1936. Me marrëveshjen e arritur, shitja ecën përpara dhe vepra u bë piktura më e shtrenjtë e Van Gogh-ut e shitur ndonjëherë në ankand publik.
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